【全球最大】英國法恩堡航空展揭幕　台灣「創未來科技」低軌衛星產品•爭取一線大廠訂單

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 睽違四年、全球最大法恩堡航空展（Farnborough Airshow）本周（7月18日）在英國倫敦開展。創未來科技為台灣唯一的參展商。

英首相強森18日出席航空展 (美聯社)

空中巴士Airbus A350降落 (美聯社7/19照片)

法恩堡航空展歷來皆於每個偶數年的七月中旬舉行，2018年展覽期間完成超過1920億美元的交易，2020年因應疫情取消。今（2022）年將於7月18日至22日在英國倫敦舉行，今年總共吸引超過兩百個國家國防、軍事代表團等及破千家航太廠商共襄盛舉，包含波音、空中巴士、達美航空等。因應新太空產業快速發展，也於2018年首次設立太空產業區（Space Zone），今年的太空產業區更是大幅擴大規模於第四展區設立。

在今年的法恩堡航空展中，創未來科技為唯一的台灣參展商。除了此前在杜拜航空展中首次亮相的無人機偵測雷達T.Radar Pro外，創未來科技更是首度實體展出我國首顆B5G/6G低軌衛星完整通信（SatCom）酬載與衛星合成孔徑雷達酬載（Synthetic Aperture Radar, SAR）。

圖/創未來科技公司

其中低軌衛星通信酬載為我國首個低軌通信酬載，完整解決方案，於2023年第二季首度隨客戶衛星發射計畫上太空。合成孔徑雷達適用於遙測市場，創未來科技所推出的產品更是比市面上的同級距產品減少了80%的重量，增加更多影像拍攝片幅，將可大幅減少客戶衛星的發射與影像成本。

創未來科技在展前與展期間，已與多個歐系國際一線低軌衛星廠商與國防大廠進行合作洽談。本次展期後有望敲定每年上看5億新台幣的長期業務訂單。

「創未來科技」位於台灣新竹市，專注於研發與生產全球最先進電子掃描雷達和衛星通信系統。目前已成功開發我國太空第三期太空計畫使用之衛星通信酬載系統，與我國首個衛星合成孔徑雷達酬載實驗體。

F35 Lightning 2 戰鬥機（美聯社7/18 ）

一群士兵與18日與英國Leonardo直升機合影 (美聯社)

航空展中起飛的波音（Boeing）777X (美聯社7/18）