【快訊】統一集團買台灣家樂福定案! 19日深夜召開重訊會證實斥資290億元取得60%股權

更新時間: 2022-07-19 23:48

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 統一（1216）及統一超（2912） 將於今（19） 日23時40分，於證交所記者室舉行重大訊息記者會，由陳國煇財務長及吳玟琪財務長說明董事會決議。

陳國煇證實統一（1216）及統一超（2912）共取得60%的股權，董事會也已同意, 此交易還須向公平會提出申報。 若一切順利, 審查時間約6-10個月, 核可之後約在2023年中完成交割, 交割金額約台幣290億元。

據悉統一集團董事會決議通過取得家福股份有限公司49.50%股權。統一超取得家福股份有限公司10.50%股權。兩者合計60%股權。至於交易總金額預估分別為新台幣23,923佰萬元與5,075佰萬元, 合計約台幣290億元。

統一企業集團董事長羅智先（右）不只一次強調，統一對家樂福併購有優先行使權。圖為他與妻子: 統一美麗事業董事長高秀玲，2021年11月20日，攝於高雄鳳山統一優質生活館。(中央社)

日前家樂福出售案傳出私募基金達勝集團（KHL）將共組資金投資，羅智先7/12回應媒體時坦言「開了眼界」，且強調統一是關係人也是合資夥伴，不適合去談論。

法商家樂福去年(2021年) 底傳出將釋出台灣家樂福股權，持有台灣家樂福4成股權的統一主動拋出願意吃下法方股權，遠東集團、富邦媒也表態有意收購，但統一強調有優先購買權。

此外，市場傳出國內最大私募基金達勝集團董事長郭冠群，有意整合萬海、中嘉、統一、宏泰和玉山金等資金，共同參與台灣家樂福的競標案；專家認為，達勝集團董事長郭冠群主導的2018年中嘉模式，有望再度上演。

根據中央社, 羅智先7/12出席亞洲萬店7-ELEVEN時對此回應，剛聽到這個消息時也很納悶「誰是達勝？」對外界的傳言感到很意外，可說是「開了眼界」。

他說，法國人也跟他說「你們台灣人很喜歡講一些有的沒的」。羅智先重申，統一是關係人也是合資夥伴，不適合去談論，以免增加困擾，「只能說有那麼一回事，要怎麼解讀就不是我們討論的範圍」。

報導也指出, 遠東集團董事長徐旭東日前表示，統一的優先購買權「可能是形式上，真正細節沒談到」，仍待法方回應。

是否真對有優先承購權，羅智先說，「第一時間點講過了，很怕外界說統一不夠道義，在這個事情沒有講清楚，因此去年就談過，但這件事情見解有不同，與予尊重。」

至於股權交易何時能有結果，羅智先7/12說，「這件事情主動權不在我們手上」，台灣確實很關心這件事，但不知道法國總公司的優先順序如何，俄烏戰爭爆發後歐洲發生很多變化，坦言對時間表的問題不知道該如何回答。