擔心被棄保?黃珊珊：台北市民懂「選賢與能」　比賽根本還沒開始

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市長選戰白熱化，國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中的競選團隊成形，尤其陳的陣容堪稱「總統級」規格，但相較之下，台北市副市長黃珊珊當前佈局仍靜悄悄，對此，黃珊珊今（19）日表示，把事情做好，就是最好的準備，台北市民懂「選賢與能」，強調「比賽根本還沒開始」。

黃珊珊今臉書發文表示，這幾天常被問到「擔不擔心棄保」，但我都想先宣傳另外兩件事，一個是這周台北市的振興方案將會出爐，另一個則是八月底舉辦的城市博覽會，將展開台北這八年來的進步軌跡。

光這兩件事的討論與籌備會議，加上既定行程，就已經非常忙碌。我也要感謝府內同仁團結一心，大家都很拚，因為想一起交出漂亮的成績單，銘刻這些日子的努力。

老話一句，把事情做好，就是最好的準備。善盡手上的職責，才能抬頭挺胸、無愧無畏地向前邁進。

回到媒體朋友的問題，我想說，黨意凌駕民意的時代已經過去，認為選民會依顏色投票、可以隨意被操弄，是低估台北市民的智慧。市民會從市政的專業度、熟悉度來做出選擇，保住最有能力的人，這就是選賢與能。

提出市政願景，讓睿智的市民做出選擇，這就是民主精神。而勤政與能力，是市民選擇的唯一依歸。

最後，黃珊珊強調，「比賽，根本還沒開始。」