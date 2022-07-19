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與蘇貞昌會面　歐洲議會副議長：盼促成台歐簽署雙邊經貿協定

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/19 19:52
歐洲議會副議長畢爾（左）搭機來台 訪問，19日下午前往行政院拜會院長蘇貞昌（右），並致贈紀念禮品給蘇貞昌。 中央社記者王飛華攝

蘇貞昌接見歐洲議會副議長畢爾（3）

歐洲議會副議長畢爾（左）搭機來台 訪問，19日下午前往行政院拜會院長蘇貞昌（右），並致贈紀念禮品給蘇貞昌。 中央社記者王飛華攝 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）歐洲議會副議長畢爾今（19）晨抵台展開為期3日訪問，下午與行政院長蘇貞昌會面， 蘇貞昌說，畢爾2年前曾承諾疫情趨緩將訪台，如今成真，他特別高興，也期待台歐經貿往來可以更進階；畢爾則表達，盼能促成台歐簽署雙邊經貿協定，也說此行代表民主政權要共同對抗獨裁政權。

畢爾於19日至21日以外交泡泡方式來台灣訪問，是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，行政院長蘇貞昌今天接見歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）一行人。

中央社引述蘇貞昌說法，歐洲與台灣雖然距離遙遠，但在堅持民主、自由、人權的普世價值上零距離，如同畢爾抵台時曾說，台歐都是民主、自由價值的一分子，皆為這普世價值一起努力。

蘇貞昌說，歐洲議會去年至今已通過20件友台決議案，肯認台灣在印太地區的重要性，並且支持台灣有意義加入國際組織，這都顯示台灣與歐盟關係的重要性，以及彼此應加強進一步互動、合作。

他表示，台灣與歐盟關係重要，歐盟是台灣第5大貿易國，去年貿易總額比前年成長34%，台灣也是歐盟在亞洲第5大貿易國。另外，歐洲議會也曾因外來勢力干擾歐盟民主程序議題，派官方代表團來台灣觀摩，雙方關係密切，有需要時就互相幫忙。

畢爾說，雖然是首次訪台，但感覺像回家一樣親切，這是因為台歐都是民主自由大家庭的一分子，此行與許多部會面對面討論合作，除了是互信的表現，也是為未來進一步的合作奠定基礎，這也是歐盟與歐洲議會期待與樂見的。

她表示，雙方要進一步深化合作關係，希望台灣加入所有國際組織，與各國分享防疫經驗；經貿部分，歐洲經貿辦事處也將與歐洲議會持續合作，盼能促成台歐簽署雙邊經貿協定。

畢爾說，全球面臨氣候變遷等諸多挑戰，這次訪台也格外有意義，代表民主要對抗不遵守全球規則、國際秩序、不維護和平，以及不尊重主權的獨裁政權，這是台歐的共同價值，可以一起合作。

她也說，台灣年輕人非常習慣民主、法治、自由的價值，成人後也懂得捍衛，未來盼能促進雙邊青年交流，相信對穩定世界局勢會非常有幫助。

更新時間 : 2022-07-19 21:22 GMT+08:00

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