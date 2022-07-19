台北新板希爾頓酒店　看好中秋商機 首度推出酥餅禮盒 8月25日前享75折

媒體報導曾指出，中秋月餅商機高達30億，而每年迎戰中秋檔期，各家餐旅業者紛紛祭出特色，要搶攻月餅的市占率。今年台北新板希爾頓，以「月圓月相思」為主題，規劃二款禮盒，「悅月」每盒五入，售價1680元，五款口味分別為「蓮蓉蛋黃」、「極品XO醬」、「棗泥麻糬」 、「香菇滷肉」以及「鳳梨奶皇」。中秋節除了月餅，還想來款新意贈禮?飯店首度推出酥餅類禮盒「逸月」售價1580元，內容有「核桃酥」6入與「芒果酥」6入搭配6款精選茶包。二款禮盒於8月25日可完成付款享早鳥價75折，訂購請洽02-29583000轉青雅中餐廳。

「悅月」月餅禮盒 5款經典口味「嚐」伴中秋

「逸月」酥餅禮盒 以茶香配酥餅 新意過佳節

「悅月」月餅禮盒，五款口味當中，首推經典款「蓮蓉蛋黃」，人工挑選的鹹蛋黃搭配細膩的蓮蓉餡，鹹香鬆軟的蛋黃搭配香甜的蓮蓉，相得益彰的美好。「極品XO海鮮」，去年好評不斷的XO醬系列，今年口味再升級，辛香的XO醬拌炒海鮮，鮮味就藏在每一口的細節裡。「棗泥麻糬」，使用手工熬煮的棗泥餡，中間包覆了Q彈麻糬，口感層次鮮明，討好小朋友的一款口味。「香菇滷肉」，燉煮入味的豬後腿肉搭上香氣十足的香菇，每年必嚐的傳統滋味。「鳳梨奶皇」，關廟的鳳梨搭配傳奇的奶黃餡，每一口都嚐得到果香與滿滿水果纖維。

「逸月」酥餅禮盒，今年首度推出的組合商品，6款茶包搭配2款西式酥餅， 「核桃酥」選用進口核桃堅果搭上自製的香甜麥芽糖，熬製而成的核桃餡搭配上烘烤的酥香餅皮，口感層次豐富。「芒果酥」台灣自產的新鮮芒果製成的果泥醬，味道微酸香甜，意猶未盡的爽口滋味。