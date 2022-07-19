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FUN暑假沉浸童話世界　和逸飯店攜手3M打造親子主題房

搶先預訂再送賴馬聯名抱枕與繪本

By 台灣英文新聞
2022/07/19 18:20
FUN暑假沉浸童話世界　和逸飯店攜手3M打造親子主題房

看好暑假親子旅遊市場，HOTEL COZZI和逸飯店攜手美商3M打造全台獨家3M防蟎親子舒眠主題房，房內配備3M合作之知名兒童繪本作家「賴馬」老師聯名兒童防蟎睡袋及抱枕，人氣角色 ─ 愛哭公主與生氣王子伴隨孩子入夢鄉，還可完整體驗3M科技防蟎寢具，為平日忙碌疲憊的家長提供尊寵舒壓的睡眠環境。和逸飯店旗下台北民生館、台北忠孝館、高雄中山館與COZZI Blu和逸飯店‧桃園館於7月15日至9月30日推出「小主人的繪本奇幻之旅」一泊二食專案，每晚最低4,288元起，加入AMAZZING CLUB會員享5%房費折扣，搭配悠遊國旅補助再折1,300元，此外每館前20名預訂入住，加碼贈送原價1,659元的賴馬聯名抱枕與故事書，將美夢打包帶回家！

和逸飯店長期以來注重客人的睡眠品質，品牌五大體驗中「SLEEP COZZI」從客房隔音、遮光、床墊選用到舒眠頻道等講求面面俱到。本次活動與3M防蟎寢具合作，寢具選用觸感極致輕柔透氣的「3M全面抗蟎柔滑四件組」及「3M極暖四季被」，枕頭可依據房內枕頭服務選單，供旅客免費體驗多種高度與功能的防蟎枕，同時也備有賴馬老師聯名的3M兒童防蟎睡袋組和限量防蟎枕，讓Q萌的愛哭公主、生氣王子陪伴孩子嬉戲，還能在鋪有3M兒童防撞地墊的帳篷區裡安全無虞地閱讀繪本，讓爸媽與小朋友盡享歡樂天倫時光。

「小主人的繪本奇幻之旅」一泊二食專案將於7月15日開放預訂，各館限定只有一間，和逸飯店‧台北民生館每房每晚4,288元、台北忠孝館每晚4,388元，均可兩位成人搭配一名12歲以下小朋友入住，而COZZI Blu和逸飯店‧桃園館則提供四人家庭房每晚10,988元、高雄中山館四人住宿每晚5,888元（房價須另加服務費與稅金），專案包含豐盛自助式早餐及精緻午茶套組，並為小朋友準備兒童適用的施巴潔膚沐浴組，和逸飯店秉持「時時體貼‧處處合意」品牌精神，為出外旅行的親子家庭，完美融合旅行與生活的住宿享受。

更新時間 : 2022-07-19 19:00 GMT+08:00

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