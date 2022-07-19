台南遠東香格里拉　府城超夯住宿首選‧再享《雙倍國旅補助》

近日熱門搜尋關鍵字「國旅補助方案」即將為國旅市場帶動熱潮，活絡內需市場、刺激民眾消費。搶攻龐大自由行商機，台南遠東香格里拉飯店即日起推出「您旅遊．我加碼」住宿加倍送活動，凡透過飯店官網、電話或電子郵件，預訂官網任一住房專案於週日至週四入住，並於訂房時告知使用國旅補助1,300元支付房費，即可於辦理入住時，獲得加倍1,300元美食住宿回饋金，內含台南遠東香格里拉500元餐飲抵用券，可於住宿期間或12月16日前使用；以及台北遠東香格里拉800元住宿抵用券，於8月31日前預訂該飯店官網住房專案即可使用！食宿雙享受，快來趟說走就走的輕旅行，不用出國就能享受國際級的美好假期！詳情請洽：台南 (06) 702-8899、台北(02) 2376-3266。

依旅客的不同需求，台南遠東香格里拉官網推出多款住房優惠，推薦給暑假親子住房首推「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」專案，多款房型可供選擇，包含經典的尊榮客房、舒適尊榮家庭房、高樓層特選尊榮客房，或是奢華雅仕套房。入住期間，可享兩位大人及一位小朋友豐盛自助早餐，並於退房後，約兩周內由「關於時間科技Abouttime Tech」宅配總價值近6,000元的Herowatch 2兒童智慧手錶組至指定收貨地址，方便又貼心，每房每晚8,000元起。**贈品手錶及優惠加購錶帶恕無法退貨，提供非人為瑕疵7日內換貨，換貨維修或相關問題可透過線上客服ID: @abouttime 並請詳閱官網注意事項，官網https://www.abouttime-tech.com/ **

若是家中有大小孩或是虛擬實境遊戲玩家，千萬別錯過於飯店官網熱門選擇「VR玩樂．潮假期」住房專案，雙人入住3天2夜尊榮客房，每房每晚4,700元起；四人同行入住尊榮家庭客房，每房每晚6,600元起，贈送哈根達斯(Häagen-Dazs)迷你杯冰淇淋之外，可依照個人喜好選擇一項HTC VIVE虛擬實境遊戲玩樂乙次，包含緊張刺激的「恐龍突擊隊2：最後防線」，考驗玩家們面對眼前栩栩如生的恐龍如何求生存；還有挑戰心臟強度的「命懸一線」，站在高樓獨木橋逃離死屍追逐與火焰逼近的刺激；或是盡情享受紓壓快感的「忍者切水果」及打擊樂趣的「全民棒球」等精彩遊戲內容，無論是親子出遊或好友結伴同遊都能享受與眾不同的旅宿體驗。

以上住房專案，皆含網友票選必吃飯店早餐之一的「遠東CAFÉ」自助式早餐，琳瑯滿目又多樣化的選擇，也吃得到府城特色小吃，例如牛肉湯、擔仔麵、刈包等，以美食開啟一天的行程。住宿期間，還可享飯店餐廳及及日本資生堂頂級 Qi Spa 芳療85折優惠等多項禮遇。每周六日入住還可免費參加，戶外心型游泳池舉辦適合大小朋友的【即刻救援之活力爭霸戰】；及於兒童戲水池的【繽紛彩球尋寶樂】讓小小孩盡情玩耍。

持悠遊國旅1300元支付飯店官網任一住房專案，加碼贈送1300元食宿享樂券，內含台南遠東香格里拉餐飲500元抵用券乙張，無論是在醉月樓享滬式美味、遠東Café自助餐廳大啖多國美饌、THE MEZZ牛排龍蝦館用品嘗豪邁料理、大廳茶軒悠閒下午時光或是專人送餐服務的客房餐飲，任君自由選；以及台北遠東香格里拉暑假限定官網住房專案抵用金800元乙張！

放大國內旅遊補助正是時候，不用出國也能享受五星豪華度假與美食饗宴！悠遊國旅補助方案申請辦法依交通部觀光局公告為準，入住前請完成相關申請；入住時請出示身分證或健保卡以供核對本人入住，方可享住宿折抵。住房價格均需外加10%服務費與5%稅金。餐飲贈送券使用不限平假日，單筆消費滿1000元(含)以上即可抵用惠，恕不得與其他優惠合併使用。餐廳內用將配合疾管署及當地市政府防疫指引滾動式調整服務方式。享本優惠需事先訂房及訂位，預訂視飯店住房及各餐廳訂位狀況而定，優惠不得合併使用。