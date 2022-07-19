「牛郎織女戀在理想」爸爸情人節　與您相約理想大地拾回青春歲月

隨著疫情逐漸趨緩，暑假旅遊旺季到來，正式啟動久違的旅行，孩子們的放電課程，讓悶在家中已久身心靈趁此機會，可以得到最完美的釋放。日漸趨緩疫情迎來第一個父親節，花蓮理想大地渡假飯店推出住房優惠、餐飲優惠及各項活動，讓爸爸趁著父親節享受假期找回青春時光。

花蓮理想大地父親節推出「牛郎織女戀在理想」，感謝在外面奔波辛苦工作的父親，默默地犧牲奉獻，無微不至細心呵護，為兒女遮蔽風雨，給予生活足夠的保障， 即日起至2022/08/08，理想在地官網及來電預訂8月5日至8月8日任何住房專案 (限定一泊二食)，與爸爸一同入住，即可享有房型免費升等及贈送剛榮獲入選2022新味食潮獎8吋理想國王派乙盒，不僅有美味可口的點心還能房型升等主題套房，我們一起帶著爸爸迎來疫情第一個暑假和父親節雙重意義，回味青春的美好；。

除此之外，2022/08/04至08/08花蓮鄉親也有爸爸們專屬餐飲優惠活動，里拉餐廳、風味餐廳用餐可享九折優惠外加免收服務費，特別加碼，名字中有「理」、「想」、「大」、「地」爸爸們，中一個字可再享八折優惠，中二個字里拉餐廳再贈送爸爸「愛茉拉紅酒」一杯；風味餐廳用餐贈送開胃前菜一份外，特別為爸爸情人節優惠祭出「牛郎織女最愛一鴨三吃」，限定優惠價$1,880 (原價$2,200+10%)免服務費，與爸爸同桌用餐再送「愛茉拉紅酒」一瓶，讓一家大小都能吃得美味又飽足。

「牛郎織女戀在理想」爸爸情人節Facebook網路活動，2022/08/01起至2022/08/08只要為理想大地粉絲專頁按【讚】，【分享】爸爸情人節活動貼文，【Tag@】三位男性好朋友名字中有「理」、「想」、「大」、「地」爸爸們，留言:「@王大理、@林小想、@蔡大地 爸爸情人節，牛郎織女戀在理想」，就有機會抽中理想大地里拉餐廳自助晚餐二客，將會抽出五組幸運的粉絲朋友