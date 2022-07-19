艾斯培：台灣應增加國防預算、兵役至少1年以上

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率團訪台，今（19）日呼籲台灣應進行4項國防改革，包含增加國防預算、發展不對稱戰力並建議「青年男女」於軍隊服役至少1年，以積極自我防衛的訊號，增進美國及區域盟友對台灣的信心。

「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪團今日下午於外交部召開記者會，提及台灣防禦能力及美國對台軍售，艾斯培呼籲台灣展現自我防禦能力的積極態度，並提出4點建議。

艾斯培認為，其一，台灣應大幅增加國防預算，稍後的提問中他也提及，若要向外界釋出足夠訊號，至少應當如美國一般提升國防預算至國內生產毛額（GDP）的3.2%。他強調，儘管逾3％的國防支出相當昂貴，但事關國家生存，台灣應早做決斷。若因國防準備不足而打輸，所有人的代價都是最高的。

其二，面對強大的鄰居，台灣在軍備戰略上應更強調不對稱作戰，包括採購和研發生產，例如刺針飛彈、反坦克系統、海馬斯防空系統等。

其三，台灣應加強徵兵制度，延長義務役期，讓青年男女都在軍隊服役至少1年。艾斯培也解釋，在美國，女性也為軍隊做出莫大的貢獻，且當中國發動攻擊，無論男女老幼都必須起而捍衛自身性命，提出延長兵役的建議是希望台灣能有所準備。

其四，台灣也需加強後備軍人動員能力，為任何類型的衝突做好準備，以確保對中國的威懾能力。這也彰顯台灣是有能力、有意願自我防衛，向美國以及區域盟友展現決心。

面對中國威脅，艾斯培表示台灣與滿國籍盟友的所有準備「好還能更好」。中國正持續進行軍隊現代化改革，美軍亦然，他也認為台灣方面應確保國民準備，發展不對稱作戰也應該更加快速。

此外，艾斯培也提及，在華府跨黨派有共識，即中國為美國挑戰，台灣是需要支持、捍衛的朋友，《台灣關係法》也規定美國有義務要提供台灣武器，以及協助保衛台灣。

艾斯培表示，自己長期支持美國對台灣軍售，「我深信台灣保護主權的關鍵，是美國對台灣軍售」。