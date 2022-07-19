坐著也能運動！「masse 瑪謝」推世界專利α律動座椅 3分鐘即有明顯感受

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）據調查，台灣不僅是全身按摩、腳底按摩店密度最高的國家，除了深受外國觀光客喜愛外，國人重視按摩保健程度更反應在按摩器具市場年年攀升的成長上。40年歷史的老字號按摩椅品牌masse瑪謝將於2023推出三款新商品，還貼心為銀髮族強化安全保護，主打站著、坐著都能運動。

全球首創水平+垂直律動 2023三款突破創新發表

現代人壓力大，伴隨長時間工作久坐、姿勢不良，尤其近幾年因疫情影響不便外出，因此居家運動、按摩儼然已成風潮。瑪謝律動近年將按摩商品技術再進化，推出全球首創世界專利「α律動」集結專科醫師、物理治療師、運動防護員以及40年生產技術，透過水平+垂直律動方式將振動深入體內。

律動醫療為早期訓練太空人肌力、避免肌肉及骨質在無動力狀態下萎縮使用；而全身垂直律動，即運用跳繩的原理，透過地心引力上下衝擊，來達到肌肉訓練。

瑪謝律動推出2023新品CEO律動王座挑戰頂級享受。（廠商提供）

瑪謝律動推出的2023第一款新品「CEO律動王座」律動座椅，由義大利設計師操刀設計外觀，更貼合人體工學，並加入全新的「能量脈衝」，3分鐘就可以有明顯感受；另外二款「MUZ vigor樂波垂直循環律動機」、「GT vigor原木樂波垂直循環律動機」，則是首創業界唯一具有藍芽音樂共振律動，強調站著、坐著都能運動的垂直律動機，為方便銀髮族使用，選用市面上最寬的55mm面板、加入彈性避震柱，強化安全保護，是一款符合人體”真、律、動”的律動機。

瑪謝律動藉由『瑪謝律動 再造四十』發表會之際，一連推出三款2023全新新品，每款都有突破業界的創新研發與特色專利，相信將為台灣律動產品市場，帶來嶄新的體驗與感受，更有機會放眼國際，成為全球律動座椅領導品牌。

masse 瑪謝律動專家｜官網

masse 瑪謝律動專家｜產品介紹

70專利8大獎 全球熱銷50萬台

有一個默默耕耘40餘年的隱形冠軍，不僅身為台灣全球三大專業按摩椅製造廠之一，更是生產過全球各大廠牌商品，締造每6台即有一台是它製造的輝煌佳績，這個幕後台灣之光就是masse瑪謝。

成立於1981年的光昱金屬公司於2003年自創品牌，創辦人謝文旭董事長專精按摩椅製造,常被朋友暱稱為massage謝，在創立品牌時便順勢以『massage謝』的簡稱念法-『masse』作為品牌名。

從光昱金屬到masse瑪謝律動40年來，不僅拿下ISO 90001國際品質、ISO 13485醫療器材品質管理系統認證，更行銷全球五大洲等十個國家，也由於注重研發創新，屢屢征戰國際獲獎，得到70項國際專利、8項設計大獎，以及台灣精品獎、創新研究獎、金點設計獎​等多項大獎。尤其防疫居家運動神器「纖女心機」引起不少話題，「活力健美機」更是一上市就全球熱銷50萬台；另一個強調「坐著、躺著就能輕鬆做運動」的「彈力心肌律動椅」，也是經典不敗款。