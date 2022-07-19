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新北市平溪區農會春蜜新鮮上市

By 台灣英文新聞
2022/07/19 17:24
照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供

說到新北市平溪區，大多數人第一的印象就是天燈、十分瀑布及平溪老街等著名景點，在這一塊純樸的地方，除了有原生種山藥、綠竹筍及茶葉之外，還有依蜜蜂習性採取順勢而為養殖方式的蜂蜜。目前正值蜂蜜產季，歡迎遊客到平溪景點踏青，品嘗當地農特產品。

平溪區農會春蜜來自福順生態養蜂場，新北市政府農業局及桃園改良場輔導，將第一階段生產的春蜜透過留給蜜蜂，重視蜜蜂福利，把蜜蜂當作家人般照顧，除能保有蜜蜂舒適繁殖生長的空間，也能提高取蜜的品質。生產過程採取低溫濃縮，比照蜂箱內的溫度，保留蜂蜜原味及重要營養成份，口感渾厚甜蜜，是女性朋友養顏美容的最愛，亦是夏日消暑第一選擇。現在正對時的紅淡比蜂蜜，可洽平溪區農會社區小舖訂購，或透過FB平溪農會社區小舖訂購。也誠心推薦親至平溪區農會購買，並前往農會4樓鐵道造景陽台咖啡廳品嘗一杯香濃咖啡，一覽平溪地區的美景。

平溪農會理事長胡正吉表示，有感於平溪區在地農業產業沒落，因此致力輔導農友養蜂，不僅僅是為了採蜜，更希望能建立友善生態，非常感謝新北市政府農業局提供諮詢及輔導，藉由農會春蜜的開發，參與包裝設計及堅持低溫製程，協助剛返鄉從農的青農及長輩農民能夠加入養蜂及技術交流。同時將保護農業生態環境的觀念帶給消費者，促進平溪區在地農業發展。

新北市政府農業局長李玟表示，農業局將持續挹注資源輔導偏鄉在地農民，協助建置服務平台，推出「青農力輔導計畫」，提供農友生產及行銷等相關課程資訊，提升農民專業技能，秉持「先創通路 再開農路」的精神，媒合銷售通路並創造異業合作機會，讓民眾了解新北市農產品的特色，更能進一步多多支持農會及購買在地小農生產的優質農特產品。

新北市平溪區農會春蜜新鮮上市

照片由新北市政府農業局提供

新北市平溪區農會春蜜新鮮上市

照片由新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-07-19 18:59 GMT+08:00

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