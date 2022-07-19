新北市平溪區農會春蜜新鮮上市

說到新北市平溪區，大多數人第一的印象就是天燈、 十分瀑布及平溪老街等著名景點，在這一塊純樸的地方， 除了有原生種山藥、綠竹筍及茶葉之外， 還有依蜜蜂習性採取順勢而為養殖方式的蜂蜜。目前正值蜂蜜產季， 歡迎遊客到平溪景點踏青，品嘗當地農特產品。

平溪區農會春蜜來自福順生態養蜂場， 新北市政府農業局及桃園改良場輔導， 將第一階段生產的春蜜透過留給蜜蜂，重視蜜蜂福利， 把蜜蜂當作家人般照顧，除能保有蜜蜂舒適繁殖生長的空間， 也能提高取蜜的品質。生產過程採取低溫濃縮，比照蜂箱內的溫度， 保留蜂蜜原味及重要營養成份，口感渾厚甜蜜， 是女性朋友養顏美容的最愛，亦是夏日消暑第一選擇。 現在正對時的紅淡比蜂蜜，可洽平溪區農會社區小舖訂購，或透過F B平溪農會社區小舖訂購。也誠心推薦親至平溪區農會購買， 並前往農會4樓鐵道造景陽台咖啡廳品嘗一杯香濃咖啡， 一覽平溪地區的美景。

平溪農會理事長胡正吉表示，有感於平溪區在地農業產業沒落， 因此致力輔導農友養蜂，不僅僅是為了採蜜， 更希望能建立友善生態， 非常感謝新北市政府農業局提供諮詢及輔導，藉由農會春蜜的開發， 參與包裝設計及堅持低溫製程， 協助剛返鄉從農的青農及長輩農民能夠加入養蜂及技術交流。 同時將保護農業生態環境的觀念帶給消費者， 促進平溪區在地農業發展。

新北市政府農業局長李玟表示， 農業局將持續挹注資源輔導偏鄉在地農民，協助建置服務平台， 推出「青農力輔導計畫」，提供農友生產及行銷等相關課程資訊， 提升農民專業技能，秉持「先創通路 再開農路」的精神，媒合銷售通路並創造異業合作機會， 讓民眾了解新北市農產品的特色， 更能進一步多多支持農會及購買在地小農生產的優質農特產品。

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供