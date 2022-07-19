期交所與YouTuber合作影片上架

全球新冠疫情仍充滿不確定性，國際金融市場波動仍鉅， 期貨商品因交易特性，於證券市場波動劇烈之際， 期貨市場可提供投資人即時且具成本效益之避險管道。 相較於其他投資商品，期貨交易屬於更加進階的理財方式， 具有高槓桿、保證金制度及商品種類多元的特性， 投資人不僅需要培養專業知識， 更要深入了解資產配置及風險控管的重要性， 才能在期貨市場穩健操作。

為了增進投資人對期貨商品及交易風險之認識， 期交所今年再度與證交所、櫃買中心共同合作投資風險宣導專案， 製作「投資理財金頭腦」網路專區（網址：https:// irisk.sfi.org.tw），內容包含期貨特點介紹、 交易須知及風險控管等重要概念，透過生動有趣的影音漫畫， 傳達給投資人正確的期貨知識，並避免遭受金融詐騙。

期交所今年也特別與知名財經網紅合作期貨交易風險宣導影片， 運用財經網紅輕鬆活潑的影片傳達方式，從ETF期貨商品特點中帶 出期貨交易特性與風險，如夜盤交易時段、 做多做空差異及保證金制度等內容， 並透過淺顯易懂的舉例將較為艱澀的期貨交易知識傳達給觀眾。

期交所建議投資人，進入期貨市場前要徹底瞭解商品特性， 並做好風險控管。另有鑑於近期多有金融詐騙案例， 期交所提醒投資人開立期貨帳戶， 必須需透過有合法經營執照之期貨商， 合法期貨商名單可至臺灣期貨交易所網站(網址: www.taifex.com.tw)首頁「交易制度/期貨商及 期貨交易輔助人名冊」項下查詢。