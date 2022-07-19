111學年度基北區高級中等學校免試入學分發結果今出爐 錄取31,326人

111學年度基北區高級中等學校免試入學與特招考試 分發入學作業採一次分發，於今(19)日上午11時放榜， 總報名人數為31,574人(包含一般生30,731人、特殊生 843人)，今年基北區免試入學共錄取31,326人， 錄取率達99.21%。

錦和高中國中部蘇慶慧同學錄取新北高工製圖科， 她克服書寫障礙及身體病痛，儘管家境並不優渥，但不因此氣餒， 經常參加學校的晚自習，課後也會一直找老師問問題， 原本基礎較薄弱的學科，逐步將成績從等級C往上提升，2022年國 中教育會考選擇在地就學，堪稱減C成功的典範。導師李韻芳說， 慶慧努力不懈，獲得110學年度特教模範生及特殊展能市長獎的榮 譽，更將獎助學金拿回家貼補家用， 懂得感恩與回饋的孝行令人感動。

張純寧校長表示， 學校鼓勵同學能找到自己的目標，選所愛、好好讀。 蘇同學選擇新北優質的公立技職學府就讀， 師長們予以祝福並表達肯定。

安康高中國中部畢業的許晨竛同學，在校期間均為全校前10名， 課餘時間也積極參與各種校外活動，例如參加聯合盃作文比賽， 獲得優選，寒暑假期間也隨著體育班學長姐學習空手道， 以增加體能，可說是文武雙全。

導師范仁薰老師表示晨竛會考成績亮麗，與家長及老師討論後， 她決定就讀安康高中，離家近可免除舟車勞頓， 又能有充足睡眠時間，讓自己更有體力來面對精深的高中課程。 加上安康高中擁有豐富的學習資源， 相信在學校專業教師與軟硬體設備引領下， 將持續挑戰高中三年學習生活。

教育局提醒所有考生，經免試入學分發錄取者， 請至各錄取學校網站瞭解報到相關程序，在7月21日上午11時前 以各錄取學校規定方式完成報到，逾期未報到者， 視同放棄錄取資格。另外，在免試入學錄取且報到之學生， 如果想要報名參加後續其他入學管道招生，也應於7月25日下午2 時前填具「放棄錄取資格聲明書(簡章第135頁，附表9)」， 逾期未完成放棄錄取資格者，不得參加後續入學管道招生。

最後，高級中等學校得於8月辦理免試入學續招作業， 提醒參加基北區免試入學未獲錄取、 未報到或報到後放棄錄取資格者，均得報名參加， 經教育局核准後可辦理續招學校名單，將於8月8日公告於新北市十 二年國民基本教育資訊網。(網址：https://se. ntpc.edu.tw/12basic/)。

安康高中國中部畢業的許晨竛同學，允文允武，本次會考成績亮麗，決定就讀教學資源豐富的安康高中。(照片由新北市教育局提供)