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新北為婦女開辦證照班協助就業 修水電、配管路 Women Can！侯友宜自嘆只扛過板模

By 台灣英文新聞
2022/07/19 17:12
照片由新北市政府社會局提供

照片由新北市政府社會局提供

平時拿鍋碗瓢盆的媽媽們，拿起板手和噴槍，會是什麼模樣?新北市長侯友宜實地走訪並操作「車牙」後，大讚這群水電班的媽媽們實在有夠厲害！他說目前工程面臨缺工缺料，擁有專門技術的工人行情看漲。不過他也開玩笑說，不要跟老公說，否則以後家中水電「都叫你修了！」

社會局長張錦麗表示，在勞工局和職訓中心的協助下，新北市從2017年起專為婦女開辦居家水電修繕培訓，迄今已有1330名婦女完成參訓。市府再於2020年與光啟高中合作，進一步開辦丙級室內配線職訓班，結訓後高達88％考取證照；今年持續開辦水管配管班，學員從6月到7月利用六、日，必須完成96小時的專業訓練課程，並輔導考照。

侯友宜在張錦麗和勞工局長陳瑞嘉的陪同下，於日前專程前往光啟高中關心。侯友宜看到婦女朋友在溽暑下，拿起板手和噴槍，揮汗車牙和燒烤折管，相當的佩服，他也親自戴上安全帽，實際體驗手工車牙，嘴裡忍不住地叫道：「噢，這需要費大力氣耶！」

在25名參訓中，有位大陸籍的新住民朱偉蘭，她100年嫁來台灣，她說孩子長大了，想學水電並考證照，不僅可自行解決家中水電問題，有機會還可以去工作賺錢。

另名廖映晴，她家中開冷氣行，先生是師傅，在夏季忙著到處幫人裝冷氣，她說冷氣排管要用到燒管部分，她希望學了後，能幫助先生，不過她也坦承，女性力氣小，在車牙部分常要借用身體力量才能完成老師要求的「九牙」標準。 中和碧湖社區前理事長邱尾玟在109年已取得室內配線證照，這次再度參加配管班，她說學了水電技術後，不僅可以為社區教室各項老舊設備修繕，還可以培訓其他婦女，鼓勵學得一技之長。

光啟高中董事長黃東榮、校長鄒紹騰和主班的老師陳彥霖等人，陪同侯友宜關心學員。陳彥霖一再提醒，考試的時候，管線在加壓測試下必須「滴水不漏」才能通過。

侯友宜致贈每位學員一條「Women Can Be」的大毛巾，侯友宜說，新北市針對婦女朋友推出保母班、「到宅坐月子」月嫂培訓、水電班培訓、婦女大學等，主要是讓婦女朋友多社會參與，並增加經濟就業的力量，他預祝23位婦女學員在8月都能順利考取證照。

更新時間 : 2022-07-19 18:59 GMT+08:00

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