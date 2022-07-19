新北SDGs創客季 百廢狂想滑車趣 34校號召上線選出最「廢」戰車

新北市鼓勵廢棄材料再利用，成為孩子創意起點! 教育局與金山高中規劃「百廢狂想趣滑車競賽」， 各校學生以創客精神運用廢棄物發想，響應永續發展理念結合SDG s目標，更結合在地特色發揮創意製作滑車， 創造資源再生永續共存。此外， 今年度競賽首度改變以往實體模式變成線上競賽，34隊師生參加角 逐，爭奪最佳人氣第一名。

教育局長張明文表示，透過舉辦百廢狂想趣滑車競賽， 讓孩子發現困難、解決問題，培養出跨域整合能力與實作技巧， 實現創客精神。受疫情影響，競賽創新跳脫以往既定模式， 以虛實整合轉換辦理，也期待透過線上人氣競賽， 展現身懷絕技孩子們的努力成果。

這次的參與各校主題有生態動物、環保能源等多元類型， 師生在將近兩個月中費盡腦力，連周末也到校討論製作創客作品， 面臨卡關還得到處尋求資源協助，才能完成特色創意滑車。 此次活動開放全民參與人氣投票，歡迎在16日至21日上「新北學 Bar」臉書粉絲頁，觀看各校製作歷程影片成果， 線上共襄盛舉參加人氣競賽，給予最給力的鼓勵。

小學組競賽主題為「小漾海洋拾荒滑車」， 學生運用廢棄材料盡情創發想像，進行三輪滑車大改造。 八里國小五年級同學何孟澂表示，透過廢棄回收及環保材料， 將腳踏車改造成舢舨舟，完成這項原以為的不可能做到的任務。 更發現到舢舨舟眼睛朝下的目的是為看到水下漁獲， 所以在作品也特別呈現，期許能讓更多人一起愛護海洋環境。

二重國小六年級學生林亞霓表示， 每次與同學創作章魚回收車的時光仍歷歷在目， 完成時還與同學試騎，這項作品已經不只是台腳踏車， 而是個會動的生物，這種感覺非常特別! 泰山國小學生郭佑城也說，很榮幸參加這個有趣的活動， 從零開始到努力不懈完成的獨一無二成品，遭遇許多挫折， 但真的能做出滑板車零件所獲得的成就感，實在無以倫比。

中學組主題則為「廢材滑車競技」， 學生使用競賽指定零件及利用廢材製作無線遙控的輪型滑車。近3年 皆獲得人氣競賽冠軍的南山中學本次也有參賽， 三年級同學陳奕宏表示，團隊從想像如何將廢棄物結合、 安全地將電池固定，電線到輪子連結、穩定結構並加入互動， 一直反覆修正調整，最後在學校吉祥物南山豹造型加持下， 終於完成豹力再現滑車。蘆洲國中九年級同學陳畇佑也表示， 為製作四輪驅動的硬漢越野車，運用繼電器及馬達扭力來控制運行， 不斷嘗試失敗並解決問題，感謝老師與學長們指導，心中滿滿感動！

教育局表示，新北市秉持「校校有創客」精神積極打造新北自造城， 透過各校創客社群課程推廣，每年從創客、 創新及創業發展結合跨局處資源及民間單位， 辦理主題展及創客市集等相關創客系列活動，同時獲得親子天下創新 100中唯一縣市以「新北創客社群」獲獎殊榮， 期望新北學子從小發揮想像力創新，聚集更多創新能量、接軌國際。

泰山國小學生看到滑車作品，獲得滿滿成就感。(照片由新北市教育局提供)

八里國小學生操作滑車，測試以滑車撿拾廢棄物機動性。(照片由新北市教育局提供)

蘆洲國中學生製作滑車連接馬達與主板圖。(照片由新北市教育局提供)

二重國小學生製作章魚回收車作品。(照片由新北市教育局提供)