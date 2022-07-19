新北SDGs創客季 百廢狂想滑車趣 34校號召上線選出最「廢」戰車

新北市鼓勵廢棄材料再利用，成為孩子創意起點! 教育局與金山高中規劃「百廢狂想趣滑車競賽」，各校學生以創客精神運用廢棄物發想，響應永續發展理念結合SDGs目標，更結合在地特色發揮創意製作滑車，創造資源再生永續共存。此外，今年度競賽首度改變以往實體模式變成線上競賽，34隊師生參加角逐，爭奪最佳人氣第一名。
教育局長張明文表示，透過舉辦百廢狂想趣滑車競賽，讓孩子發現困難、解決問題，培養出跨域整合能力與實作技巧，實現創客精神。受疫情影響，競賽創新跳脫以往既定模式，以虛實整合轉換辦理，也期待透過線上人氣競賽，展現身懷絕技孩子們的努力成果。
這次的參與各校主題有生態動物、環保能源等多元類型，師生在將近兩個月中費盡腦力，連周末也到校討論製作創客作品，面臨卡關還得到處尋求資源協助，才能完成特色創意滑車。此次活動開放全民參與人氣投票，歡迎在16日至21日上「新北學Bar」臉書粉絲頁，觀看各校製作歷程影片成果，線上共襄盛舉參加人氣競賽，給予最給力的鼓勵。
小學組競賽主題為「小漾海洋拾荒滑車」，學生運用廢棄材料盡情創發想像，進行三輪滑車大改造。八里國小五年級同學何孟澂表示，透過廢棄回收及環保材料，將腳踏車改造成舢舨舟，完成這項原以為的不可能做到的任務。更發現到舢舨舟眼睛朝下的目的是為看到水下漁獲，所以在作品也特別呈現，期許能讓更多人一起愛護海洋環境。
二重國小六年級學生林亞霓表示，每次與同學創作章魚回收車的時光仍歷歷在目，完成時還與同學試騎，這項作品已經不只是台腳踏車，而是個會動的生物，這種感覺非常特別! 泰山國小學生郭佑城也說，很榮幸參加這個有趣的活動，從零開始到努力不懈完成的獨一無二成品，遭遇許多挫折，但真的能做出滑板車零件所獲得的成就感，實在無以倫比。
中學組主題則為「廢材滑車競技」，學生使用競賽指定零件及利用廢材製作無線遙控的輪型滑車。近3年皆獲得人氣競賽冠軍的南山中學本次也有參賽，三年級同學陳奕宏表示，團隊從想像如何將廢棄物結合、安全地將電池固定，電線到輪子連結、穩定結構並加入互動，一直反覆修正調整，最後在學校吉祥物南山豹造型加持下，終於完成豹力再現滑車。蘆洲國中九年級同學陳畇佑也表示，為製作四輪驅動的硬漢越野車，運用繼電器及馬達扭力來控制運行，不斷嘗試失敗並解決問題，感謝老師與學長們指導，心中滿滿感動！
教育局表示，新北市秉持「校校有創客」精神積極打造新北自造城，透過各校創客社群課程推廣，每年從創客、創新及創業發展結合跨局處資源及民間單位，辦理主題展及創客市集等相關創客系列活動，同時獲得親子天下創新100中唯一縣市以「新北創客社群」獲獎殊榮，期望新北學子從小發揮想像力創新，聚集更多創新能量、接軌國際。
泰山國小學生看到滑車作品，獲得滿滿成就感。(照片由新北市教育局提供)
八里國小學生操作滑車，測試以滑車撿拾廢棄物機動性。(照片由新北市教育局提供)
蘆洲國中學生製作滑車連接馬達與主板圖。(照片由新北市教育局提供)
二重國小學生製作章魚回收車作品。(照片由新北市教育局提供)