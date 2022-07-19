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南韓元祖男偶像遭爆毆打女員工 對旗下練習生呼巴掌

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/19 16:21
元祖偶像天團H.O.T成員張佑赫，遭已離職員工控訴毆打及辱罵（圖／截自張佑赫IG @woohyukjang）

元祖偶像天團H.O.T成員張佑赫，遭已離職員工控訴毆打及辱罵（圖／截自張佑赫IG @woohyukjang）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）據南韓SBS娛樂新聞報導，南韓第一代偶像天團H.O.T出身的歌手－張佑赫，近期遭兩名離職女員工控訴，曾在張佑赫為代表的經紀公司受到職場霸凌，除了挨打，也遭遇言語暴力。對此張佑赫矢口否認，反控二人公然侮辱。

離職員工A某上個月爆料，因當時公司人力不足，被迫兼任經紀人，曾於烈日下協助拍攝，卻沒有提供食物和水，只好餓著肚子工作。她一人身兼多職，甚至連造型師及化妝師的工作都需協助。除此之外，2019年在電視台協助戴耳機時，也遭張佑赫辱罵、打她的手。

不久後，離職員工B某也爆料，曾至中國青島出差，搭著計程車赴韓式餐廳時，張佑赫不僅在車上以皮手套打B某的頭，在餐廳時也不時以言語威脅之。

另外，曾在張佑赫經紀公司當過練習生的C某，也曾在網路論壇爆料，練習生其間，只因一句「音樂有點老氣」，而遭張佑赫賞了六巴掌、一連串辱罵，還被打了後腦勺。據了解，張佑赫已與C某親自見面並道歉，但對於A某及B某的控告，他矢口抵賴，並已對二人提告。

張佑赫最近在自己的粉絲俱樂部寫下自己的心情，「這一個月來，焦急的粉絲們一定很辛苦，原本以為不是事實的事忍一忍就過去了，但結果並非如此，為了往後能讓自己成為讓粉絲驕傲的音樂人，及一位堂堂正正的歌手，我決定採取法律途徑」。
南韓
男團
張佑赫
職場霸凌

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