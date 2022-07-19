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台灣首都漫遊樂活之地！台北地熱谷公園大改造增設愛情座椅　7/20起免費開放入園

北水處：為豐富民眾溫泉水資源知識及滿足休憩需求，全區將於7月20日起免費開放，遊客沿著新建置的環湖步道漫步一圈，體驗大自然的蒸氣Spa，預計7月28日舉辦開幕儀式。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/19 16:13
台北地熱谷公園。（照片由北水處提供）

台北地熱谷公園。（照片由北水處提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北自來水事業處今(19)日表示，台北地熱谷公園歷經1年多的園區改造工程，考量國內COVID-19疫情趨緩，為豐富民眾溫泉水資源知識及滿足休憩需求，全區將於7月20日起免費開放，供民眾漫遊樂活，遊客沿著新建置的環湖步道漫步一圈，體驗大自然的蒸氣Spa，預計7月28日舉辦開幕儀式。

北水處透過新聞稿表示，這次地熱谷公園景觀再造，重新建置環湖步道、設置溫泉體驗設施，包含入口意象手湯（淨手礦泉湯）讓遊客雙手感受與溫泉的第一次接觸。

另外還有大斜面設計的愛情座椅，供情侶打卡留戀讓愛情增溫。遊客沿著新建置的環湖步道漫步一圈，體驗大自然的蒸氣Spa，搭配園區植栽美化，展現仙境般全新風貌。

北水處補充，地熱谷又稱「地獄谷」，占地約3500平方公尺，為大屯山火山群內水溫最高的溫泉天然出口，泉溫約在65~80℃之間，屬於硫酸鹽氯化物泉，也是全世界唯二的「青磺泉」，當地居民俗稱「磺水頭」，為北投溫泉的源頭之一。因終年瀰漫著硫磺煙霧，如夢似幻的景色擁有「磺泉玉霧」的美稱，為日據時期台灣八景十二勝之一。

北水處表示，為歡慶地熱谷公園改造大變身，臺北市商業處及台北市溫泉發展協會將於7月28日晚上6時30分舉辦「地熱谷公園景觀再造開幕儀式」，當日特別延長開放時間至7時30分，民眾千萬不要錯過。

為配合現階段防疫工作，北水處提醒，民眾入園仍應保持社交距離及做好個人衛生防護，後續將依中央流行疫情指揮中心與台北市府防疫指示進行滾動修正。

台灣首都漫遊樂活之地！台北地熱谷公園大改造增設愛情座椅　7/20起免費開放入園

台北地熱谷公園。（照片由北水處提供）

台灣首都漫遊樂活之地！台北地熱谷公園大改造增設愛情座椅　7/20起免費開放入園

台北地熱谷公園之愛情座椅。（照片由北水處提供）
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景觀
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