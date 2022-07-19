【綠色和平直擊戰爭現場】14人跨國團隊赴烏克蘭車諾比核災禁區　檢測俄軍佔領之輻射遺禍

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 由綠色和平德國辦公室率領的一組核輻射專家國際團隊，
車諾比禁區四號反應爐（石棺型建築）(Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)
專家在車諾比禁區內, 檢查道路的輻射程度 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)
污染物檢測器 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)
俄羅斯軍方在短暫佔領車諾比禁區期間, 所建造的防禦結構和戰壕 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)
據了解，綠色和平於7月15日進駐現場，隨即展開實地研究調查。
綠色和平表示, 這是自俄羅斯入侵以來，首次進行的獨立測量調查，
根據IAEA的說法，雖然輻射有所增加，
綠色和平德國辦公室資深核能專家Shaun Burnie在車諾比現場表示
「我們想了解這裡到底發生了什麼。
因為到目前為止，國際原子能機構提供的資訊並不足夠。
此刻，
烏克蘭當局已經讓綠色和平德國研究團隊收集有關該地區輻射安全的 獨立資訊，包含調查 1986 年車諾比核爆後沉積在該禁區的放射性污染。
1986 年的爆炸中，有 7 到 9 噸核燃料化作煙塵進入到大氣層。」
綠色和平臺北辦公室專案經理古偉牧認為 :
「俄羅斯在車諾比的佔領，
反映核電設施在軍事衝突中的脆弱性，
此時根本沒法確保核電在戰火中的安全，
這將會成為全球，
包括臺灣社會各界的新課題。」
俄羅斯佔領車諾比地區期間，綠色和平的專家曾提出警告，
Burnie補充「此前，歐盟委員會為推動核能，
來自德國、瑞典、英國、比利時和烏克蘭，
綠色和平研究團隊將於7/20（三）臺北時間下午三點，
在曾遭俄羅斯軍隊短暫佔領的地面上採樣以掃描輻射程度 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)
無人機操作員Adrian Kaul 正在使用 EcoOwl 伽瑪光譜感應器無人機。 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)
個人輻射劑量偵測器 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)
綠色和平專家 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)