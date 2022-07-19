【綠色和平直擊戰爭現場】14人跨國團隊赴烏克蘭車諾比核災禁區　檢測俄軍佔領之輻射遺禍

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 由綠色和平德國辦公室率領的一組核輻射專家國際團隊， 此刻正在在烏克蘭車諾比核電廠遺址附近， 檢驗俄羅斯軍隊在今年(2022年) 三月佔領並棄置的陣地， 所遭受的放射性污染。該研究項目獲得烏克蘭政府的批准， 並與烏克蘭國家禁區管理機構（SAUEZM）的科學家們合作。

車諾比禁區四號反應爐（石棺型建築）(Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)

專家在車諾比禁區內, 檢查道路的輻射程度 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)

污染物檢測器 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)

俄羅斯軍方在短暫佔領車諾比禁區期間, 所建造的防禦結構和戰壕 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)



據了解，綠色和平於7月15日進駐現場，隨即展開實地研究調查。 研究團隊將於台灣時間明天7/20（三）下午三點， 於基輔舉辦線上記者會，公布在車諾比現場的初步研究調查結果。

根據綠色和平7/18發布的新聞稿, 俄羅斯軍隊在今年(2022年) 三月份佔領期間，於該處建造壕溝和防空洞， 並曾部署了大約600名士兵。 綠色和平團隊於7月15日進駐現場，除檢驗該陣地所遭受的放射性污染，綠色和平團隊也將記錄俄軍佔領車諾比禁區所造成的損害。

綠色和平表示, 這是自俄羅斯入侵以來，首次進行的獨立測量調查， 結果也將重新檢視「國際原子能機構」 （IAEA, International Atomic Energy Agency）4 月 28 日發出的聲明。

根據IAEA的說法，雖然輻射有所增加， 但增加的程度並未對環境或人類構成很大危險。 然而該機構的副總監（deputy director）是Mikhail Chudakov，也是俄羅斯核能公司 Rosatom 的長期僱員。

綠色和平德國辦公室資深核能專家Shaun Burnie在車諾比現場表示

「我們想了解這裡到底發生了什麼。 因為到目前為止，國際原子能機構提供的資訊並不足夠。 此刻， 烏克蘭當局已經讓綠色和平德國研究團隊收集有關該地區輻射安全的 獨立資訊，包含調查 1986 年車諾比核爆後沉積在該禁區的放射性污染。 1986 年的爆炸中，有 7 到 9 噸核燃料化作煙塵進入到大氣層。」

綠色和平臺北辦公室專案經理古偉牧認為 :

「俄羅斯在車諾比的佔領， 反映核電設施在軍事衝突中的脆弱性， 此時根本沒法確保核電在戰火中的安全， 這將會成為全球， 包括臺灣社會各界的新課題。」

俄羅斯佔領車諾比地區期間，綠色和平的專家曾提出警告， 此舉可能導致放射性污染增加。 但IAEA在 4 月底給出了「沒有危險」的聲明；而該機構的任務為推動核能。

Burnie補充「此前，歐盟委員會為推動核能， 通過將核能有條件納入永續投資標準， 更顯得此刻記錄世界上最嚴重的核災對環境的影響， 比以往任何時候都還要重要。」

來自德國、瑞典、英國、比利時和烏克蘭， 總計14名擁有數十年在放射性汙染地區（ 包含在車諾比和日本福島）工作經驗的跨國團隊成員， 他們將會在車諾比禁區內的特定區域進行調查。

綠色和平研究團隊將於7/20（三）臺北時間下午三點， 於基輔舉辦線上記者會，全程使用英文，公布在車諾比現場的初步研 究調查結果。 ZOOM Link: https://t1p.de/dzbks

在曾遭俄羅斯軍隊短暫佔領的地面上採樣以掃描輻射程度 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)

無人機操作員Adrian Kaul 正在使用 EcoOwl 伽瑪光譜感應器無人機。 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)

個人輻射劑量偵測器 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)

綠色和平專家 (Jeremy Sutton Hibbert / Greenpeace)