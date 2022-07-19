〈時評〉中國「老鼠會經濟」的窮途末路近了嗎？

習近平要中國人「準備過苦日子」，因為經濟嚴重下行，共產黨正逐漸失去執政的正當性。其中最嚴重的是「土地經濟」面臨崩潰，成為新的傾倒「骨牌」，整個產業供應鏈斷裂，其資金所連鎖的銀行群也將隨之垮台。

中國省市已經多處出現「爛尾樓」無法兌現契約，預售屋主集體拒繳分期付款的情況，而習近平持續堅持防疫清零政策下，中國經濟金融已進入雪上加霜亂上加亂之局。也凸顯「房地產風暴」正使中產階級轉為「新貧」，對中國社會結構造成威脅，「共同富裕」全面潰敗，演變成「共同窮困」。習近平一直想粉飾太平，李克強則強調危機入世，「一國兩制」有新的詮釋，虛偽與真實「兩制」並存。

7月以來，眾多預售屋購買者已不再繳交房屋分期款項，他們每個月要繳交的數額很大，壓力不輕，但「爛尾樓」卻不知道何時能交付，原以為很快就能住進新房，現在光繳錢，建物卻停工沒有進度，材料停供、周轉停貸形成運轉卡死，經歷了近一年反覆求助無果後，最終做出集體停繳分期付款的決定。

這些人原本是要打官司解約，可是對司法沒信心，停止繳款成為「自救第一步」，因為交屋遙遙無期，再投錢下去，根本就血本無回。

這種狀況非比尋常，「爛尾樓」起源於原與中央交好的房地產企業私自挪用原本應該用來建屋的資金，去投資高風險的行業，習近平過去兩年橫掃中國內部各種經濟力，惡意切斷金脈，連鎖效應下，擠壓到了盤根錯節行業的資金，大家都缺錢，到處是缺口。加上過去中國市場所仰賴的外國資本，兩年來都被習近平找麻煩，早就落跑。無底洞已經沒人填，中共多年來以偷拐搶騙手法經營的「老鼠會經濟」終於走到死胡同了，結果自己的老百姓成了「最後老鼠」。

其他行業資金斷炊喊倒，中共可以封鎖消息，故做沒事。房地產則不行，房屋沒建好停工，破落毛坯屋就成了「鬼屋」，大家看得清清楚楚，加上預售屋涉及購屋者巨大權益，不可能摀得住。不只顧客，建築商、供應商都成了被坑殺的苦主，其中恐怕也包括中共地方幹部，事情更難掩蓋。

這種系統性崩潰，看來習近平並不在乎，主要原因可能是，在習近平眼裏，過去鄧小平經濟「讓一部份人先富起來」，結果是富起來的人把錢洗到國外去了，而且還在持續「五鬼搬運」。據說，卅年來洗出去的錢超過10萬億美元。對習近平來説，無法忍受，他上任以來一直在肅貪，其實與古代皇帝一樣，藉此整肅異己。至於肅貪所得，古代皇帝都中飽私囊，朋分自己人（習近平及其家屬、家奴呢？），這些洗出去的錢收不回來了，一帶一路更是財政大漏洞，更是大筆錢往外漂流，除了外國官員貪瀆，中國涉外官商沒有不從中取利的。這就是為什麼，美國的人權問責法（Magnisky human rights accountability act)可以發揮效用的原因，此法可以凍結中國高官洗錢至美國的帳戶。

不久之前，美國國務卿布林肯說：美國不打算改變中國的制度，其中隱藏的意思包括，中國這種無官不貪的制度（連抓人貪汙的官員自己也不乾不淨，一場又一場賊抓賊）不但會拖垮中國，還會將錢洗到美國讓美國「獲利」，為什麼要改變？

最近幾年，中國出品在國際的紅極一時的古裝戲劇，內容包括很細致的宮庭權鬥，手段毒辣，無中生有，兄弟相殘，父子無義，權錢交易，國庫空虛，民不聊生，生靈塗炭。戲中台詞活靈活現，很容易讓人連想到，這不就是習皇帝專制暴力統治下的腐敗王朝寫照嗎？（難怪中國境內不准演，以免「藉古諷今」）。

不少連續劇，最終仍然有受苦受難，百折不撓的英雄俠女登基稱帝，但旋即禪讓，將天下交給賢君治理，自己笑傲瀟洒解甲歸田的「夢幻結局」。這難道不是面對習近平這種惡人暴力稱帝的另類反彈，具中國特色的一種「虛無主義」風月無邊想像嗎？

這類宮鬥劇，已經不再有中國某朝某代的故事當背景，而是完全脫離史實，自創一個不存在的朝代，但其興衰則隱射當代。可能編劇群蒐集到很多內幕，其劇情描述細節極為逼真，不像憑空想像創作。

今日中國衰退之局幾乎無解。雖然出口仍有出超，但是多數正在遭其他新興市場國家逐漸取代。外國投資也一直下滑，除了一些可疑的「外資」在收購瀕倒的高科技公司。依照正常市場機制，遠離中國才是正常。

隨著「20大」的逼近，習皇帝做到死的「登基日」到來時刻，中國從內政到外交，從經貿到金融，都沒有好消息。而特大號的壞消息則已兵臨城下，武漢肺炎病毒，中國製造，肆虐全球後，像迴力鏢一樣，變種又傳回中國，習近平自食惡果，倉皇面對卻不知道要如何處理應急，只有繼續封城鎖國。

「爛尾樓」一葉知秋。正是習近平政權式微的紅色警示。拒繳、停供、不周轉運動蜂起，就是民間向習皇帝投下「反對票」。習近平10年執政，在國際，把全球民主國家對他的信任感都耗盡；在國內，把人民對他的信心也都破壞光。這樣的昏庸邪惡者怎能繼續搞早被識破的「老鼠會經濟」？