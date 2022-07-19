蔡英文接見大西洋理事會訪團 艾斯培：應遠離戰略模糊

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團今（19）日上午拜會總統蔡英文，美國前國防部長艾斯培認為，「一中政策」已經失效，應該遠離所謂的「戰略模糊」來支持台灣。蔡英文則感謝美國持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，履行對台灣的安全承諾。她強調，未來，台灣會跟美國、歐洲等民主夥伴持續加強合作，確保印太區域的和平及繁榮。

蔡英文致詞時首先歡迎過去在行政部門擔任重要職務的訪賓們，這次在「大西洋理事會」的推動下，共同訪問台灣，她感謝大家用行動展現美國和歐洲，對台灣的關注與支持。

蔡英文提及近來在美國、歐洲或台灣發生的疫情挑戰、威權主義的擴張以及戰爭，表示民主夥伴更須強化結盟，一起捍衛和平與民主自由的價值。她也提到上月G7峰會發布的聯合公報，再度強調台海和平穩定的重要性。

蔡英文指出，上月「大西洋理事會」首度發布「自由及繁榮指數」（Freedom and Prosperity Indexes），將台灣的「自由度」列為亞洲第1、全球第18名，「繁榮度」則是全球第27名。她認為，在全球民主聯盟推動經貿合作上，台灣有能力也願意扮演更積極的角色。

關於台美交流合作，蔡英文談及台美雙方已舉辦的「台美21世紀貿易倡議」的首場會談。期待雙方持續透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，以及「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等管道，一起深化經貿夥伴關係。

至於台歐交流合作，台灣也正在推動「強化歐洲鏈結計畫」，希望和歐盟的「全球門戶」計畫相互呼應，來加深台灣跟歐洲國家的連結，為全球民主夥伴的團結貢獻己力。

蔡英文強調，訪賓的支持也將成為台灣持續前進的力量。她要藉此機會特別感謝前美國國防部長艾斯培（Mark Esper），不論在美國國防部長任內或近期，都多次表達對台灣的支持。

艾斯培則在致詞時表示，代表圑成員不只來自美國，也包含歐洲；全球的挑戰需要全球來應對，一起來討論重要的議題。他非常高興再次來到台北，來看熱愛自由的台灣人民。

艾斯培指出，身為前國防部長，他的任務就是確保美國及盟友已經充分準備好面對全球的競爭局勢。俄羅斯入侵烏克蘭，證明專制國家持續存在於世界，並對民主造成極大的問題。然而，西方民主所面臨的最大威脅不是俄羅斯，而是在亞洲，「我們看到中國持續破壞以法治為基礎的全球秩序，威脅地區內所有熱愛自由的人民，台灣則是處於前線。」

艾斯培進一步指出，台灣蓬勃發展的民主及繁榮的經濟，及熱愛民主的人民，完全違背中國共產黨的信念，現在西方各個民主國家應該要站出來，支持像台灣這樣蓬勃發展的民主國家，來反抗鄰國的霸凌。

艾斯培還提到，目前在華府的政策圈有共識，「中國對美國而言是一個戰略挑戰，而台灣則是我們應該支持與捍衛的好朋友。」他同時也傳遞類似的訊息給歐洲及北約的夥伴們，所以他也非常樂見北約提出相關戰略想法來協助西方、歐洲及美國所面對的挑戰。

此番能與台灣政府團隊一起討論貿易、外交、經濟整合及安全相關等重要議題，艾斯培認為，「長久以來的一中政策已經失效，我們應該遠離所謂的戰略模糊，」在美國國內也應該要重新有不一樣的討論，並告訴美國人民，台灣所做的政策決定，包括大幅提升國防預算、採用不對稱戰力，以及延長徵兵的討論、增強後備戰力及動員的能力等。

艾斯培說，「一定要要讓美國的領袖及在華府的政治人物，都能夠看到台灣人堅定站出來對抗中國並捍衛自己，而全球的民主陣營也會站在台灣後面支持。」

訪團成員尚包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）、「大西洋理事會」資深副會長博貝利（Barry Pavel），由外交部長吳釗燮陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長顧立雄也在座。