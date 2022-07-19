7/19台灣本土+26779　死亡+37　20歲男罹「毛毛樣血管疾病」家中猝死

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增27,146例COVID-19確定病例，分別為26,779例本土個案及367例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之26,779例本土病例，12,476例男性，14,289例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；各縣市中有7個縣市個案數超過千例，包含新北市(4,382例)，臺中市(3,408例)，高雄市(2,922例)，臺北市(2,848例)，桃園市(2,487例)，臺南市(1,882例)，彰化縣(1,336例)。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為23例男性、14例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、24例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至7月16日，死亡日期介於7月7日至7月16日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日最年輕的死亡個案為20多歲男性，本身有慢性神經系統疾病。7月7日在家被發現昏迷不醒，緊急送醫時已無心跳、呼吸，於醫院CPR採檢確診，於當日過世，死因為毛毛樣血管疾病、新冠病毒感染。

根據罕見疾病基金會資料，毛毛樣腦血管疾病是一種慢性進行性腦血管閉塞疾病，主要的原因是由於顱內大血管閉塞，導致小血管代償性雜亂生長，異常毛細血管長成一團，而形成煙霧狀，所以也稱之為「煙霧病」，患者會出現出血性中風、反覆性小中風、感覺運動神經麻痺及偏頭痛等症狀。

發病年齡6個月到67歲都有可能，好發年齡為15歲以下兒童或30~40歲之間成年人。好發於亞洲人，歐美人士比較少見。另外也可能因為一些其他疾病或遺傳疾病引發毛毛樣腦血管疾病。如唐氏症，神經纖維瘤疾病，威廉氏症候群（William’s Syndrome）等。

指揮中心說明，今日新增367例境外移入個案中，為202例男性，165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自美國(12例)、英國(7例)、越南(6例)、德國(4例)、澳大利亞(3例)、捷克及加拿大(各2例)、義大利、柬埔寨、香港、荷蘭、丹麥、日本、克羅埃西亞、馬來西亞、菲律賓及新加坡(各1例)移入，另321例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,309,904例確診，分別為17,133例境外移入，4,292,717例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,261例COVID-19死亡病例，其中8,246例本土，另15例為境外移入。