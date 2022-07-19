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中國猴頭菇第9度出包　印尼、菲律賓泡麵檢出農藥不合格遭退運銷毀

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/19 14:20
食藥署上午公布最新邊境查驗不合格名單，中國進口的猴頭菇再度上榜，這是過去半年來第9批。（食藥署提供）

食藥署上午公布最新邊境查驗不合格名單，中國進口的猴頭菇再度上榜，這是過去半年來第9批。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）食藥署今（19）日上午公布最新邊境查驗不合格名單，中國進口的猴頭菇再度上榜，這是過去半年來第9批；另從印尼、菲律賓進口的泡麵則是被檢出未核准農藥，全數遭退運銷毀。

最新邊境查驗不合格名單，共有16款進口食品遭邊境攔下，自中國進口的百合共2批、2670公斤檢出鎘含量超標，另還有乾茶樹菇、蛹蟲草、冷凍菠菜、白蘿蔔則是分別檢出殘留農藥祿芬隆、克美素、白克列、賽速安等，需退運或銷毀。

同樣從中國進口的百色壯麗山茶油，檢出致癌物「苯駢芘」超標，約417.60公斤遭退。

此外，自中國進口的猴頭菇再度上榜，檢出殘留農藥撲滅寧超標。食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，這是過去半年來第9批，全數退運或銷毀。食藥署已限期中國大陸於8月3日前書面說明，否則將暫停受理報驗，即禁止進口。

此外，從印尼進口的「MIE SEDAAPMIE SEDAAP韓式辣雞風味麵」、「MIE SEDAAPMIE SEDAAP杯麵-咖哩雞味湯麵」、「MIE SEDAAPMIE SEDAAP杯麵-酸辣味湯麵」，及從菲律賓進口的「LUCKY MELucky Me!速食麵」，均被檢出未核准農藥。

陳慶裕說，印尼泡麵部分，6月21日已公布該公司進口的其中一批泡麵農藥殘留違規，因此陸續對其他批抽驗，抽驗結果發現大多是調味包等驗出農藥超標，未來會將抽驗率從5%至10%提高到20%至50%。

菲律賓的「LUCKY MELucky Me!速食麵」的調味粉包中檢出殘留未核准農藥環氧乙烷。由於是第2次違規，未來將百分百逐批查驗。

另外，還有越南進口的「芝麻花生糖(SESAME PEANUT CANDY)」共1320公斤被檢出黃麴毒素含量超標、「甜豆莢(FRESH SWEET PEA)」共800公斤檢出農藥亞滅培殘留含量超標，法國的「利速活雪液體食品25毫升」檢出防腐劑含量不符規定，以及日本的「納豆香鬆(RICE SEASONING-NATTO FLAVOR)」共3.6公斤遭檢出甜味劑甜菊醣苷含量不符規定，上述不合格商品全數依規定退運或銷毀。
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更新時間 : 2022-07-19 16:05 GMT+08:00

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