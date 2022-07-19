台灣邁向淨零碳排！新興廢水處理技術研討會暨創新水科技展熱鬧登場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）環保署今明日2天於張榮發基金會會議中心舉辦「新興廢水處理技術研討會暨創新水科技展」，以「淨零碳排，資源循環」為主軸，研討會及展覽共有國內外21位專家學者及產業代表與17個廠商、大專院校場展示技術及設備參與，環保署期能激發各界創新思維，共創經濟與環保雙贏局面。

環保署署長張子敬19日表示，因應2050淨零轉型目標及「台灣2050淨零排放路徑」，廢污水處理應以促進產業朝向淨零碳排方向發展。現行廢水管理以「處理」污染物，符合「標準」為管理目的，且傳統廢水處理占地大、能耗高或衍生二次污染物（如污泥），同時也伴隨著大量的能源消耗，以及未能循環使用有價值的污染物，已不符國際趨勢。因此提出廢水資源化管理新思維，期待結合新興廢污水處理技術研發，朝低污染(Low pollution)、低耗能(Low energy consumption)、低成本(Low cost)、低度空間使用(Low space)及循環經濟(Circular Economy) (4L＋C)前瞻處理技術方向邁進，促進產業轉型與技術創新。

環保署表示，這次研討會及展覽為期2天，以「含氮廢水資源循環技術推展與應用」、「有價物料回收技術推展與應用」、「難降解物質處理技術開發與應用」及「智慧型監測」等四大面向進行達17項新興技術分享與交流，並邀請美國耶魯大學（Yale University）、美國萊斯大學（Rice University）及英國克蘭菲爾大學（Cranfield University）的3位學者專家針對「單原子催化於環境之應用」、「氨氮轉換之零碳能源」及「電化薄膜於脫鹽及膜堵塞/積垢控制之應用」進行分享。另國內18位專家學者及產業針對電容去離子、非熱電漿、氯化銨回收、生物除氮、高級氧化處理等技術進行分享。

環保署還說，17家廠商及大專院校將進行技術與設備展示，其中如高級氧化處理技術、離子交換樹脂重金屬回收技術、綠能污泥水解技術及智慧水質監測技術，已具備國內外實績運作經驗；而綠色分離程序（如電容去離子技術）、流體化床結晶技術（如重金屬及二氧化碳捕集）、氯化銨之回收及高效催化技術（如低溫電漿）等技術，對於廢（污）水處理已有相當處理水準，透過技術整合將發揮更大效益，將廢水中廢棄不用的物質轉化成有用物質（如氨氮、氯化銨、重金屬），進而邁向廢污水淨零碳排目標。

環保署表示，這次活動參與對象包含國內事業單位、研究單位、設備商及政府單位共計約200人共襄盛舉。期待透過這2天技術交流分享，促進產官學一起攜手合作，朝「淨零碳排，資源循環」的目標邁進。