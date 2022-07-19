歐洲議會最高層級訪賓！副議長畢爾今抵台 20日晉見蔡英文

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）歐洲議會副議長畢爾今（19）晨抵台展開為期3日訪問，並將於20日上午晉見總統蔡英文。這是歐洲議會高層首度正式訪台，畢爾於桃園國際機場發表談話指出，台灣的民主自由是華人世界的典範，現在是站在台灣身邊的時刻，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人。

中央社報導，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）從德國法蘭克福機場搭乘中華航空公司CI-62班機來台，於上午7時54分降落於桃園機場，外交部由政務次長田中光代表前往B9國賓門接機。兩人以互碰手肘方式取代握手並接受媒體拍照。

德國籍的畢爾於機場發表談話指出，此次是以歐洲議會副議長的官方身分正式訪台，並表示，台灣民主自由的成就也就是歐洲的成就，歐洲不會漠視中國施加給台灣的壓力，會即時伸出援手，台灣不會是下一個香港，台灣的民主自由就是華人世界的典範。

提及目前歐洲經歷戰爭，畢爾表示，不希望亞洲也發生戰爭，現在是站在台灣身邊的時刻，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人。

外交部昨日新聞稿指出，畢爾於19日至21日以外交泡泡方式來台灣訪問，是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，繼去年11月歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會首度籌組官方代表團訪台後，再度展現歐洲議會對台灣的強力支持。

外交部透露，此行畢爾將於晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、大陸委員會主委邱太三，及接受外交部長吳釗燮款宴，並與將與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體座談，並參訪台灣文經建設。

總統府發言人兼總統府辦公室主任張惇涵今日表示，此行為畢爾副議長首度訪問台灣，將於20日晉見總統蔡英文。他提及，畢爾副議長主政關注的議題包括亞洲及大洋洲區域事務，並且堅定支持台灣的自由民主。在歐洲議會中，不僅力挺與台灣有關的決議案，並連署聯名函聲援台灣參與「世界衛生大會」（WHA）及相關國際組織。2020年12月，畢爾副議長亦曾與我國駐歐盟兼駐比利時代表處大使蔡明彥，共同舉辦聯合線上記者會，呼籲歐盟及會員國以具體行動，提升台歐盟關係，是台灣國際的重要友人。

張惇涵表示，總統府期盼透過此次的交流，讓台灣與歐盟關係持續穩健發展，台灣也願與歐盟持續攜手強化全球民主韌性，並為國際疫後經濟復甦共同努力。