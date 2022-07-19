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台南燈籠高掛日本山形市車站　台灣古都盼傳達國際友好城市深厚交流情誼

2022年日本山形市舉辦「祈願燈籠企劃」活動，來自台南約300個燈籠在JR山形車站、山形國際交流中心、台南祭會場展出，傳達台南－山形友好的意涵。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/19 11:20
照片由台南市政府提供

照片由台南市政府提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）日本山形市舉辦「祈願燈籠企劃」活動，總數約300個來自台南鄭成功祖廟的書法紅燈籠及金城國中學生手繪的台日友好祈願燈籠在7月、8月間，在JR山形車站展出。台南市政府今(19)日表示，大紅燈籠與彩繪燈籠交錯陳列，傳達台南市與日本山形市兩座國際友好城市深厚的交流情誼。

台南市長黃偉哲表示，這次在山形展出的燈籠是由鄭成功祖廟慷慨捐出今年春節府城成功燈會博得滿堂彩的書法紅燈籠，以及與山形交流密切的台南市金城國中同學繪製而成。台南的燈籠將台南的平安祈福心意交棒傳遞給山形市，期盼不久的將來疫情平息，與山形市的朋友在台南相見。

2022年日本山形市舉辦「祈願燈籠企劃」活動，來自台南約300個燈籠在JR山形車站、山形國際交流中心、台南祭會場展出，傳達台南－山形友好的意涵。

台南市政府表示，今年疫情趨緩，日本停辦兩年的盛大祭典「花笠祭」將在8月5日至7日復辦，預計屆時將有許多觀光客湧入山形車站周邊，一同欣賞台南燈籠。除此之外，山形市政府也在7月15日至17日舉辦台南祭活動，山形市佐藤孝弘市長親自蒞臨開幕式致詞，並拿著台南芒果幫忙宣傳，力挺台南。

台南燈籠高掛日本山形市車站　台灣古都盼傳達國際友好城市深厚交流情誼

照片由台南市政府提供

台南燈籠高掛日本山形市車站　台灣古都盼傳達國際友好城市深厚交流情誼

照片由台南市政府提供
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