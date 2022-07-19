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【中國版「Ｎ號房」】5萬人群組圍獵女童成「產業鏈」 微博刪關鍵字壓熱搜

當圍獵未成年女性、脅迫誘騙拍攝不雅影像成為產業鏈，當局充耳不聞，「梁州Zz」爆料人長期飽受肉搜之苦，依然要問「錯的明明是他們，而不是我們，為什麼他們還能如此心安理得地再一次企圖傷害站出來的人？」

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/07/19 11:16
中國驚爆「N號房」醜聞，網友披露，以網戀之名圍獵未成年女性，脅迫誘騙拍攝猥褻影像，已成產業鏈。（圖／Pexels）

中國驚爆「N號房」醜聞，網友披露，以網戀之名圍獵未成年女性，脅迫誘騙拍攝猥褻影像，已成產業鏈。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）韓國「N號房」性暴力事件震驚全球，如今中國驚爆醜聞，網友相繼踢爆，有人架設私密網站販售猥褻、性侵女童影片，並有高達5萬人的群組專門教授、分享如何以「網戀」之名行誘騙女童之實，道德淪喪程度令人髮指。儘管事件在網路上發酵，然而中國最大社交平台微博卻疑似刪關鍵字、壓熱搜。

近兩日微博上廣為流傳「中國版N號房」事件，相關討論已逾5千萬則，卻遲遲並未上熱搜，疑遭平台過濾限流、刪除關鍵字。事實上相關爆料已非頭一遭，今年1月《新京報》就曾報導，有多名受害女性發覺私密影像於網路上遭散播。

本次被揭露的內幕更令人作噁，網友指出，一個名為「秘密花園」的網站內含大量猥褻與性侵影片，不堪入目，需登入帳號、付費觀看，數位受害人為未成年少女及女童，而當地警方獲報卻僅以「報警內容已記錄」回覆。

另有一個成員高達5萬人的私密群組「小白菜」，組內有大量不雅內容，交流內容更涉及分享及教授如何利用聊天、「網戀」手法誘騙低齡未成年少女，以贈送人民幣百元左右的小禮物「引誘獵物上鉤」，涉及性虐及不安全性行為，並取得不雅影片與照片，甚至以其他管道販賣影像牟利。此種犯罪手法與韓國「N號房」近似，也讓人憂心成為「暗黑產業鏈」。

爆料網友「梁州Zz」稱，這些群組危害社會、侵害隱私，圍獵未成年少女，荼毒年輕一代導致對情感乃至生活失去希望，對當事人更是巨大的身心創傷。

「梁州Zz」長期關注相關議題，卻也因此飽受困擾，在其微博18日晚間發表的文章中寫道，先前就因揭露相關事件飽受網友肉搜之苦長達8月，不在網路上分享自己的信息與照片，常常換手機號碼，網購也先送至其他城市再請朋友轉交，因此家人、朋友都不贊成其繼續為社會事件發聲。

儘管如此，「梁州Zz」依然發出尖銳詰問，「可是我就是不願意，我不想退讓。錯的明明是他們，而不是我們，為什麼他們還能如此心安理得地再一次企圖傷害站出來的人？」

【中國版「Ｎ號房」】5萬人群組圍獵女童成「產業鏈」 微博刪關鍵字壓熱搜

（翻攝自梁州Zz微博）
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更新時間 : 2022-07-19 12:46 GMT+08:00

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