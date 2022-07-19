會不會太帥？全球驚見亞洲天王周杰倫巨型看板　紐時廣場25層樓高巨幕網笑：真的哪裡都是你！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)不只紐時廣場超吸睛大屏幕！亞洲流行音樂天王周杰倫近日推出新專輯《最偉大的作品》，有周董肖像的巨型大螢幕也陸續在全球8大城市現蹤，讓粉絲驚喜不已！

國際平台YouTube Music、Spotify搭上周杰倫發片熱潮，在全球露出周杰倫肖像的巨型戶外大螢幕，自15日發片後，9個巨型螢幕在洛杉磯、邁阿密、倫敦等8大城市露出，其中，最引人注目的莫過於座落在紐約時代廣場Times Square 25層樓高的巨幕。

同時，在時代廣場不遠處的百老匯大道上，也看的到有周杰倫的巨型螢幕出現在大樓外牆，有「世界的十字路口」之稱的時代廣場，同時間就有兩個周杰倫的巨型看板出現，歌迷表示，「周杰倫，真的『哪裡都是你』！」

YouTube Music宣傳周杰倫新專輯，特別在全球華語旗艦播放歌單「Mando Flow」，選擇周董帥氣宣傳照做為該歌單封面藝人；Spotify部分，周董新專輯為台灣單日流量最高的藝人及專輯，也拿下熱門專輯第一。

此外，台北流行音樂中心搶搭天王熱潮，展示周杰倫在電影《不能說的秘密》彈奏的超美鋼琴，其為世界唯一一架，由天王自行設計精美琴身，自即日起於大廳展出。