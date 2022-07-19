Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

HBO推新劇《The Idol》 預告片驚見南韓女團 Blackpink 成員Jennie身影

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/19 11:00
Blackpink成員Jennie將出演HBO新劇《The Idol》（圖／轉自Jennie IG @jennierubyjane）

Blackpink成員Jennie將出演HBO新劇《The Idol》（圖／轉自Jennie IG @jennierubyjane）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓女團Blackpink成員-Jennie六年的歌手生涯，即將首度以演員身分嶄露出新的一面。

HBO官方YouTube 頻道於18日公開了《The Idol》最新預告片。《The Idol》為HBO預計今年上映的最新影集，由加拿大歌手威肯（The Weekend）及HBO影集《高校十八禁》(Euphoria) 的導演山姆雷文森（Sam Levinson）共同製作。這部新劇的主要演員包括強尼戴普女兒－莉莉羅絲戴普（Lily-Rose Depp）及威肯，以流行音樂產業為背景，講述人氣流行歌手與一名邪教精神領袖的故事，從預告中可見內容涵蓋各種大膽題材，尺度不小。

先前就有傳言，Jennie將演出《The Idol》，飾演一名雙性戀女子，但當時HBO劇組出面澄清，稱消息來源有誤 。不過在昨日公開的預告片中，即出現了Jennie的身影。她穿著性感，在莉莉羅絲戴普身邊熱舞，證實了她即將出演的消息，但角色尚未公開。

HBO公開的預告片留言區，可見Jennie粉絲熱烈討論：「希望Jennie的第一個角色會是個好角色」、「希望Jennie在劇中能有很多畫面，而不是只出現一兩個畫面」、「我不常追劇，但為了Jennie我一定會看這部」，可見粉絲們對於這齣劇集感到非常期待，Jennie也成功為其帶來宣傳效果。
南韓
blackpink
Jennie
HBO
Theidol

相關新聞

南韓天團BigBang隊長GD 睽違5年再出Solo！貓王經典歌曲翻唱 粉絲狂喜
南韓天團BigBang隊長GD 睽違5年再出Solo！貓王經典歌曲翻唱 粉絲狂喜
2022/07/18 17:50
疑遭同學性侵後推下3樓致死！ 南韓女大生全裸倒臥校園
疑遭同學性侵後推下3樓致死！ 南韓女大生全裸倒臥校園
2022/07/18 11:43
Omicron最新變種BA.2.75韓國現蹤　首例本土個案「無海外旅遊史」
Omicron最新變種BA.2.75韓國現蹤　首例本土個案「無海外旅遊史」
2022/07/14 20:18
台灣最可怕！《咒》擠進Netflix全球非英語電影前十名　《邪門》、《民雄鬼屋》鬼片推薦片單搶先看
台灣最可怕！《咒》擠進Netflix全球非英語電影前十名　《邪門》、《民雄鬼屋》鬼片推薦片單搶先看
2022/07/13 17:30
【有人的地方就有江湖】疫情趨緩上班族回籠 南韓再傳職場霸凌
【有人的地方就有江湖】疫情趨緩上班族回籠 南韓再傳職場霸凌
2022/07/05 18:28

更新時間 : 2022-07-19 12:45 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕
台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播