HBO推新劇《The Idol》 預告片驚見南韓女團 Blackpink 成員Jennie身影

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓女團Blackpink成員-Jennie六年的歌手生涯，即將首度以演員身分嶄露出新的一面。

HBO官方YouTube 頻道於18日公開了《The Idol》最新預告片。《The Idol》為HBO預計今年上映的最新影集，由加拿大歌手威肯（The Weekend）及HBO影集《高校十八禁》(Euphoria) 的導演山姆雷文森（Sam Levinson）共同製作。這部新劇的主要演員包括強尼戴普女兒－莉莉羅絲戴普（Lily-Rose Depp）及威肯，以流行音樂產業為背景，講述人氣流行歌手與一名邪教精神領袖的故事，從預告中可見內容涵蓋各種大膽題材，尺度不小。

先前就有傳言，Jennie將演出《The Idol》，飾演一名雙性戀女子，但當時HBO劇組出面澄清，稱消息來源有誤 。不過在昨日公開的預告片中，即出現了Jennie的身影。她穿著性感，在莉莉羅絲戴普身邊熱舞，證實了她即將出演的消息，但角色尚未公開。

HBO公開的預告片留言區，可見Jennie粉絲熱烈討論：「希望Jennie的第一個角色會是個好角色」、「希望Jennie在劇中能有很多畫面，而不是只出現一兩個畫面」、「我不常追劇，但為了Jennie我一定會看這部」，可見粉絲們對於這齣劇集感到非常期待，Jennie也成功為其帶來宣傳效果。