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捷報！台灣燈會衛武營展演獲法國NDA銀獎　《武營晚點名》融合島嶼文化記憶

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/19 10:24
《武營晚點名》島嶼記憶·光舟劇場2月演出吸引逾68萬人前來觀賞。（衛武營國家藝術文化中心提供）

《武營晚點名》島嶼記憶·光舟劇場2月演出吸引逾68萬人前來觀賞。（衛武營國家藝術文化中心提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 衛武營國家藝術文化中心攜手高雄市政府所推出的「《武營晚點名》島嶼記憶·光舟劇場」，榮獲法國NOVUM DESIGN AWARD（簡稱NDA）數位藝術和平面設計類（Digital Art and Graphic Design Category）銀獎殊榮。

2022「台灣燈會」於年初睽違20年重返高雄，以衛武營、愛河灣雙主場帶來系列展演，其中，以衛武營建築為主體的「《武營晚點名》島嶼記憶·光舟劇場」於NDA燈光設計獎項類大放異彩。

得獎的《武營晚點名》由視覺總監王奕盛、舞台設計張哲龍、燈光設計沈柏宏與音樂設計柯智豪等多位大師聯手合作，在長達381公尺的巨幅光影中，將島嶼上豐厚的文化與記憶，融合出一段精彩的影像故事，在2月演出357場吸引逾68萬人觀賞。

《武營晚點名》5大展演主題：「仰望星空」、「故鄉尋根」、「部隊起床」、「牽手作伙」、「歡慶豐收」，融合島嶼上豐厚的文化與記憶；白光聚集照射，如同光透過三稜鏡般，綻放出一朵又一朵的彩色煙花；朵朵煙花，是對土地的共同記憶，是多元族群帶來的斑斕色彩，是對世界的友人的感謝，也是新年的祝福。

設計團隊表示，「跟著光走就不會害怕，我們期許這個作品成為那道溫暖人心的光。」

2019年成立的NDA設計獎為世界領先的知名設計獎，提供全球優秀設計者一個嶄新的競技舞台，評選項目分為10個不同類別的設計領域，藉此提升獲獎者於國際上的能見度。

更多衛武營活動及獲獎相關內容，可至衛武營官網查詢。

團隊介紹

視覺總監及構思｜王奕盛

國立藝術學院劇場設計學系畢業，倫敦中央聖馬丁藝術暨設計學院新媒體藝術碩士，現任台灣技術劇場協會理事、中國信託文教基金會董事、國立台北藝術大學劇場設計系兼任講師。

2019年擔任PQ國際劇場設計四年展台灣館策展人，2017年以雲門舞集《稻禾》、雲門2《十三聲》影像設計雙入圍2017世界劇場設計展投影與多媒體設計獎，並以雲門2《十三聲》獲該獎項銀獎，同年獲頒台北藝術大學傑出校友。2014年以雲門舞集《稻禾》影像設計獲英國明亮騎士劇場影像設計類首獎，2013年以雲門舞集《屋漏痕》影像設計獲2013世界劇場設計展互動與新媒體類銅獎。參與作品至今累積逾三百餘件，多次入圍台新藝術獎表演藝術類年度創作。

舞台設計｜張哲龍

國立台北藝術大學劇場設計學系碩士班畢業、國立成功大學工業設計學系畢業。曾任國立台北藝術大學戲劇系與劇場設計系講師、國立台灣戲曲學院劇場藝術系講師、中國文化大學國劇系兼任講師。現任實踐大學時尚設計系專任講師。

大稻埕國際藝術節（TTTIFA）發起人暨藝術總監、2017年台北世界大學運動會開幕典禮舞台設計總監、2018年Taipei Fashion Week台北時裝週開幕主秀舞台暨空間設計總監、【思劇場】藝術總監、兩廳院【戲台咖】空間設計總監、兩廳院【戲台說】品牌設計總監、現任【境外即思】共創團隊負責人暨藝術總監。

設計作品涵括現代戲劇、傳統戲曲、舞蹈、科技藝術、大型展演活動、藝術策展。創作含括劇場設計、產品設計、空間設計、劇場編導、影像編導等。

燈光設計｜沈柏宏

燈光設計作品 : 故事工廠《暫時停止青春》、《我們與惡的距離》、《再見歌廳秀》、《小兒子》，薪傳歌仔戲劇團《昭君．丹青怨》，第20、21 屆國家文藝獎頒獎典禮，亮堂文創《莎姆雷特》、《三人行不行》，台灣國樂團、南投信義鄉布農文化協會《越嶺~聆聽布農的音樂故事》，表演工作坊《昨夜星辰》，漢唐樂府《陸九淵》，《Forever Young》任祥音樂會，主磐娛樂《女人心》音樂劇場，雲門2《毛月亮》、《捕夢》、《十三聲》，衛武營國家文化藝術中心《相思唱歌仔》、明華園戲劇團《俠貓》，許芳宜&藝術家《Salute》，《我要謝謝你》康康出道二十年演唱會等。

音樂設計｜柯智豪

曾獲台灣金曲獎最佳客語專輯，最佳樂團，最佳非流行演奏專輯，最佳客語專輯製作人；金鐘獎最佳音效配樂；金音獎最佳嘻哈專輯製作人，最佳電子音樂製作人，最佳民謠作曲；法國金音叉獎，誠品選樂，TAIPEI TIMES年度最佳專輯。

音樂作品涵蓋古今東西古典，演唱會，電視，電影，舞台劇，京崑，歌仔布袋戲等戲曲，創作上達到驚人的質量與跨度兼備。柯智豪持續在音樂創作與嘗試上不斷的往前推進，近年來致力於台灣傳統音樂，台灣多項語文，東方儀式與戲曲的採集與重製。
衛武營
高雄
法國
NDA
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