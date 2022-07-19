美國參院提國防授權法案 助台提升自衛能力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）繼美國眾議院之後，美國聯邦參議院軍委會18日向院會提交2023年度國防授權法案。法案要求美國行政部門須在法案生效180天內，與台灣相關部門官員制定數年計畫，為台灣提供適當防衛能力，進行聯合訓練與演習。

中央社報導，美國聯邦眾議院14日表決通過「2023財政年度國防授權法案」（NDAA FY23），內容及條文加強友台力道，包含重申「台灣關係法」及「六項保證」的對台承諾、支持台灣維繫足夠的自我防衛能力以及邀請台灣參與2024年環太平洋軍演（RIMPAC），並納入支持台灣設立美國「境外預先通關」計畫（Preclearance），及建立提供美國官員赴台研習的相關交流計畫等7項修正案。

參議院軍委會接力，於今日正式向院會提交軍委會於6月16日通過的國防授權法案，其中亦提及協助台灣自我防衛。除了第1244條定義相關名詞與政策聲明外，與台相關的法案內容主要在第1245與1251條。

法案要求在法案生效後最遲不晚於180天，美國國防部長應協同國務卿、美國在台協會（AIT）與台灣相關官員接觸以發展並實施數年計畫，為台灣提供適當的防衛能力，並依據台灣關係法與台灣灣進行一系列聯合訓練、演習並規劃活動。

參議院院會預計9月會針對2023年度國防授權法案進行審議與表決。由於參眾兩院的國防授權法案版本不同，法案在經參院表決通過後，兩院將進行協商尋求共識，並各自針對最後版本重新表決通過後，才會送交白宮由總統簽署生效。

美國參議院版本2023財政年度國防授權法案摘要，涉及台灣部分。(翻攝自美國參議院軍委會網站 ）