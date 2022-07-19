中研院下修台灣今年GDP至3.52%、CPI估3.16%、民間投資成長4.39%

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）全球通膨居高不下，經濟成長不確定性大增，中央研究院經濟研究所18日預測修正今年經濟成長率至3.52%；對外貿易預期商品及服務的輸出與輸入成長率分別為5.64%與4.75%；消費者物價指數(CPI)與躉售物價指數(WPI)預估增率為3.16%與11.31%。

中央研究院經濟研究所發布的「2022年台灣經濟情勢總展望之修正」指出，今年上半年，由於美國經濟過熱、加上俄烏戰爭、中國封控清零、供應鏈紊亂等問題，全球通膨居高不下，經濟成長不確定性大增。

台灣受惠於科技創新應用與數位轉型需求續強，進出口與外銷訂單均持續成長，第一季實質GDP（國內生產毛額）年增率仍達3.14%。近期新一波疫情升溫，國內外政經情勢變數，對下半年經濟成長形成壓力，因此預測修正經濟成長率至3.52%。

民間投資第一季實質年增率為6.64%，半導體廠商擴增製程設備、航空航運業擴增運能等，廠商擴大資本支出，今年上半年資本設備進口(以美元計價)年增14.33%，考量物價及高基期因素，預估今年民間投資成長4.39%。政府及公營事業積極推進綠能公共建設投資下，預估今年實質固定資本形成年增率為4.45%。

對外貿易部分，全球高階晶片需求不減，累積前6個月的名目出口與進口年成長率分別達19.24%與24.76% (以美元計價)。然而，全球通膨壓力及中國封控措施等因素牽動我國外貿動能，且於高基期影響下，併計物價因素後，預期今年商品及服務的輸出與輸入成長率分別為5.64%與4.75%。

物價方面，上半年全球通膨形勢不斷惡化，台灣消費者物價指數(CPI)平均1至6月較2021年同期年增3.13%，核心消費者物價指數上升2.41%，躉售物價指數(WPI)亦攀升達14.48%。由於全球因戰爭、天候等供給面問題推升國內輸入性通膨等，拉抬終端商品價格機率大增，預估年增率在CPI為3.16%、WPI為11.31%。

展望下半年，中研院經濟研究院認為，美國系統性通膨風險難解、全球疫情反覆、俄烏戰爭等牽動能源與原物料供需失衡，供應鏈瓶頸仍在，加上美國加速升息影響金融市場的震盪，使得全球經濟之下行風險升高，台灣可能受到連動而放緩景氣復甦。