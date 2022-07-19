台灣立法院長游錫堃率跨黨派議員訪捷克　該國參議院外掛中華民國國旗•高規格禮遇

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）立法院長游錫堃歐洲當地時間18日率團抵達布拉格，受到捷克參議院議長維特齊熱烈歡迎及高規格禮遇，參議院大門掛上中華民國國旗(下圖) ，維特齊稱接待台灣代表團就是繼承前總統哈維爾的精神。

捷克參議院大門掛上中華民國國旗。（駐捷克代表處提供）中央社

（游錫堃/Miloš Vystrčil臉書)

應捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）邀請，游錫堃率朝野立委黃世杰、張其祿、孔文吉、萬美玲等4人，搭乘土耳其航空班機當地時間早上9點飛抵首都布拉格的哈維爾機場（Václav Havel Airport Prague），受到維特齊熱烈歡迎(上圖) 。

游錫堃從接駁車下車後，立即張開雙手與在航廈前等待的維特齊擁抱，兩人一見如故熱情交談。維特齊還特地拿出2020年8月訪台時、台灣政府為訪團訂製的口罩，可見他對台灣行念念不忘。

休息片刻後，游錫堃與維特齊隨即在機場召開記者會。維特齊首先對游錫堃一行表達歡迎之意，強調捷克與台灣都是民主國家，分享共同的價值觀，不應卑躬屈膝對極權國家屈服，他因此在2年前率團訪問台灣。

維特齊認為游錫堃這次訪問捷克具有重要的象徵意義。他表示，捷克從7月開始擔任歐盟輪值主席國，選擇前總統哈維爾（Václav Havel）說過的「歐洲作為任務」當口號，接待台灣代表團就是繼承哈維爾的精神，找回歐洲的良知和責任，為包括台灣在內的世界負起責任。

游錫堃表示，他懷著朝聖的心情訪問捷克，因為捷克是他嚮往已久的民主聖地，1968年的布拉格之春和1989年的絲絨革命廣為世人傳頌。

他尤其感謝維特齊2年前克服萬難訪問台灣，成為台灣史上第一位在立院演講的非邦交國議長，也是台灣與歐盟關係的關鍵推手，間接促成去年10月歐洲議會高票通過強化歐盟和台灣政治關係的報告。

游錫堃稱讚捷克是台灣在歐洲的貴人，指維特齊不畏強權欺壓，勇敢率團訪台，不僅粉碎中共戰狼外交的惡行，也讓世界更珍視台灣的價值，「台灣人民想念您」。

立院訪團隨後驅車前往哈維爾家族的墓地，在維特齊陪同下向這位前總統獻花致敬。出身劇作家的哈維爾是絲絨革命的領導者，1993年出任總統後對台灣高度友好，支持台灣加入聯合國，並在2004年、卸任後次年訪問台灣。

游錫堃一行19日將拜訪維特齊的故鄉泰爾奇（Telč）。游錫堃20日將到參院發表演說，接著拜會眾議院、布拉格市府並參加「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）的座談會。

值得一提的是，游錫堃這次訪問捷克受到高規格禮遇，座車車頭懸掛中華民國國旗，沿途都有警車開道，參議院大門在游錫堃來訪期間也懸掛中華民國國旗，可見捷克對立院訪團的高度重視。

游錫堃18日在臉書發文表示，此次捷克之行，與訪團成員台灣民眾黨立委張其祿、國民黨立委萬美玲、國民黨立委孔文吉、民進黨立委黃世杰，有包括促進邦誼、國會交流、發揚民主、深化文化、科技、經貿關係等多方目的，其中一個非常重要的目的，就是「要向維特齊參議長致謝」。

游錫堃指出，維特齊2020年克服萬難訪台，是台灣史上第一位在立法院演說的非邦交國國會議長，撼動人心的一篇「我是台灣人」演說，不只深化兩國間的民主友誼，還引領歐洲與國際更加認識台灣，並影響了去年10月20日歐洲議會以580票支持、26票反對、66票棄權，高票通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告案。

游錫堃表示，維特齊為了捍衛捷克的主權和名譽，選擇用堅強行動回應強權壓迫，率領89人的捷克代表團訪問台灣，不但成功完成前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）遺願、順利擊退中共戰狼外交、更印證了國際交流除經濟利益外，還有更重要的理念和原則應該捍衛。他此行亦凸顯出台灣對國際民主的貢獻及在國際地緣政治的重要地位，讓世界更加珍視台灣的價值。

維特齊2020年訪台，率近90人大陣仗訪問台灣，當時引發中國外長王毅公開揚言要他付出沉重代價。游錫堃在臉書表示，兩年後的今天來到捷克，他帶來一句話：「台灣人民想念您」。游錫堃也帶來了立法院編製、紀錄台捷兩國同舟共濟情誼的「捷克維特齊參議長訪台紀實」，要當面送給維特齊及所有訪團成員留念。

捷克參議院20日安排維特齊正式會見游錫堃，這場會見捷克參議院3名副議長、外交委員會主席等均會陪同。會面後，游錫堃將向前捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）獻花追悼，柯佳洛的遺孀也將陪同。

隨後維特齊與游錫堃將在捷克參議院舉行聯合記者會。游錫堃預計21日離開捷克。

圖/游錫堃臉書