Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

拜登認知能力現危機？前白宮醫師曝：恐無法做滿任期

媒體指出，傑克森2020年就曾在推特透露拜登的認知能力有問題，還因此收到前總統歐巴馬的私人信件責罵。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/07/18 21:05
美國共和黨籍議員、前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）。（圖/路透社）

美國共和黨籍議員、前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）拜登過去屢遭質疑健康狀況出問題，本月17日前白宮醫師傑克森就向福斯新聞表示，他認為拜登認知能力已有問題，恐無法做到任期結束。

美國總統拜登上任後常因口誤、怪異舉動遭外界認為有失智症前兆等問題，而美國共和黨籍議員、前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）17日接受福斯新聞訪問時表示，他認為總統拜登的認知能力已有問題。

媒體指出，傑克森2020年就曾在推特透露拜登的認知能力有問題，還因此收到前總統歐巴馬的私人信件責罵。

這次，傑克森在訪談中指出「拜登實在不應該繼續擔任總統大位，這會對國家安全造成威脅，他說，美國正在衰退中，國內經濟不振、油價高漲等問題都已浮現。」

傑克森堅信，拜登的健康狀況讓民主黨內部也感到擔憂，「我認為他們（民主黨）也知道，他不可能堅持到任期結束，我在選前就說過這件事，但當時遇到很多阻力。再過兩年，說這件事的就不是我，而是他自己的政黨。」

ettoday報導，傑克森立場友台，今年4月還隨美國參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）來台。英國媒體則指出，傑克森原是一名急診科醫生，在2006年至2018年期間在白宮醫療單位擔任醫生，期間經歷了小布希、歐巴馬和川普政府。
Ronny Jackson
拜登
認知能力
美國總統
白宮
民主黨

相關新聞

拜登與沙烏地阿拉伯王儲會面「碰拳」引爭議 沙國外長緩頰
拜登與沙烏地阿拉伯王儲會面「碰拳」引爭議 沙國外長緩頰
2022/07/17 20:59
通膨居高不下 拜登傳計畫取消百億中國商品關稅
通膨居高不下 拜登傳計畫取消百億中國商品關稅
2022/07/06 13:56
紐時：基於國安與人權 美國將擴大對中國出口管制
紐時：基於國安與人權 美國將擴大對中國出口管制
2022/07/06 10:34
美國卡車移民案51死 3嫌遭逮面臨起訴
美國卡車移民案51死 3嫌遭逮面臨起訴
2022/06/29 17:37
5年6千億美元 G7全球基建計劃抗衡中國「一帶一路」
5年6千億美元 G7全球基建計劃抗衡中國「一帶一路」
2022/06/27 10:46

更新時間 : 2022-07-18 22:11 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕
台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解