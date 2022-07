拜登認知能力現危機？前白宮醫師曝：恐無法做滿任期

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導)拜登過去屢遭質疑健康狀況出問題,本月17日前白宮醫師傑克森就向福斯新聞表示,他認為拜登認知能力已有問題,恐無法做到任期結束。

美國總統拜登上任後常因口誤、怪異舉動遭外界認為有失智症前兆等問題,而美國共和黨籍議員、前白宮醫生傑克森(Ronny Jackson)17日接受福斯新聞訪問時表示,他認為總統拜登的認知能力已有問題。

媒體指出,傑克森2020年就曾在推特透露拜登的認知能力有問題,還因此收到前總統歐巴馬的私人信件責罵。

這次,傑克森在訪談中指出「拜登實在不應該繼續擔任總統大位,這會對國家安全造成威脅,他說,美國正在衰退中,國內經濟不振、油價高漲等問題都已浮現。」

傑克森堅信,拜登的健康狀況讓民主黨內部也感到擔憂,「我認為他們(民主黨)也知道,他不可能堅持到任期結束,我在選前就說過這件事,但當時遇到很多阻力。再過兩年,說這件事的就不是我,而是他自己的政黨。」

ettoday報導,傑克森立場友台,今年4月還隨美國參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆(Lindsey Graham)來台。英國媒體則指出,傑克森原是一名急診科醫生,在2006年至2018年期間在白宮醫療單位擔任醫生,期間經歷了小布希、歐巴馬和川普政府。

Biden isn't running the country. He doesn't have the capacity to. This is a THREAT to our national security. Our nation is in decline, and we have a "President" who lacks the ability to defend America on a national stage. This is TRAGIC! pic.twitter.com/CJ9UWndhgp