歐洲議會高層首度訪問台灣！19日起連3天議程 副議長將見蔡總統

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）將於19日開始連續3天在台進行參訪，過程將晉見蔡英文總統，而這是歐洲議會高層首度正式訪台。

根據外交部今（18日）聲明，歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）將於訪台3日除了和總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員唐鳳、大陸委員會主委邱太三，及接受外交部長吳釗燮款宴，也會與國防、民主、人權領域的智庫及公民團體進行座談。

外交部指出，畢爾將以外交泡泡方式來台灣訪問，而這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣。上一次歐洲議會訪台是去年11月時，「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會，以籌組官方代表團方式來台。

外交部說，本次歐洲議會高層來台，再度展現歐洲議會對台灣的強力支持，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部也指出，畢爾長期支持台灣自由民主，不僅力挺與有關台灣決議案，並連署聯名函聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）及相關國際組織，並多次透過書面及口頭質詢，對台海安全情勢表達高度關切；更曾在2020年12月與台灣舉辦聯合線上記者會，公開呼籲歐盟及其會員國以具體行動提升台歐盟關係，是台灣的重要友人。

外交部強調，畢爾此次首度訪台，將深入了解台灣民主發展，關切台海和平穩定，並探尋台歐就高科技供應鏈韌性合作的潛能。畢爾來訪也將深化台歐盟在各領域的實質夥伴合作，彰顯台歐基於民主自由的共享價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及維護區域和平穩定的決心。