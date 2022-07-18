北富銀衝刺數位帳戶 奈米存2%活儲優惠期間至明年6月 綁定為證券交割戶還可享LINE POINTS 100點

近年來台灣數位金融發展突飛猛進，國內數位帳戶數快速成長，根據銀行局統計，今年第一季國銀數位存款帳戶數已達約1,175萬戶。台北富邦銀行為拓展數位客群，推出「奈米存」數位帳戶台幣活儲優惠活動，即日起至今年底，開立富邦數位帳戶除可享最高2%的活儲優惠年利率外，9月底前北富銀的LINE官方帳號綁定好友，使用北富銀個人存款帳戶綁定任一證券戶為交割戶，北富銀即贈LINE POINTS 100點。

身為數位金融領航者，北富銀聚焦於用戶體驗，建構以客戶為核心的CPC（Customer、Product、Channel）經營模式，除了持續推出創新、便利和特色化的數位金融服務之外，亦從支付、數據、智能理財、資安等面向進行全面佈局，並透過綿密的場景金融和豐富的生態圈，擴大金融服務的應用場域，積極為客戶打造更優質的數位金融生活。自2020年以來，北富銀的數位創新能力和金融服務已奪下國內外超過百項數位創新獎項殊榮，數位金融發展成果備受各界肯定。

北富銀持續推出讓民眾有感的行動金融服務，積極拓展數位銀行的客群，推出「奈米存」數位帳戶台幣優利活儲，即日起至2022年底，新開立富邦數位帳戶並完成三項指定任務中的任一項，包括完成投資風險偏好問卷、簽帳金融卡綁定指定行動支付並完成一筆消費、約定為證券交割帳戶，即可於任務完成次月起享有年利率2%台幣優惠活儲，利率優惠期間至2023年6月30日止，優惠額度為新台幣5萬元。北富銀也持續提供美元優惠定存，透過行動銀行「美元優利」專區，以數位帳戶台幣活儲存款換匯辦理，7月份最新美元優惠定存利率為美元3個月年利率2.0%、6個月年利率2.4%、12個月年利率3.0%。

此外，為了鼓勵客戶透過投資理財享有更精采的人生，北富銀還推出LINE官方帳號綁定好友限定優惠活動，即日起至2022年9月30日，使用北富銀個人存款帳戶綁定任一證券戶為證券交割戶，前5,000名符合資格者，北富銀即贈送LINE POINTS 100點。

北富銀表示，隨著後疫情時代來臨，「零接觸」的金融新生活已成為許多民眾的日常，在現今行動優先（Mobile First）時代，行動金融趨勢成長更為明顯。北富銀的數位帳戶功能多元，不僅可充分滿足用戶日常金融服務需求，還提供許多優惠，民眾可多加運用北富銀全方位掌上金融服務，感受更便利優質的數位理財體驗。

※奈米存優惠活動網址：https://www.fubon.com/securities/open-now-bank/index.html?utm_source=fb_bank_event&utm_medium=web_news&utm_campaign=bank-mopen