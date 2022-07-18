睽違兩年! 海外青年志工來臺攜手北大高中 線上英語營伴362位學生

新北市教育局與慧智文教基金會攜手推動「新北市Easy Leap海外青年志工英語輔學計畫」，其中包括由72位海外青年志工辦理的每週同步線上英語輔導課程及暑期全英語線上育樂營，今年所有海外志工特地從美國來臺與北大高中33位志工共同備課，帶領362位國中小學生愛上英語，拓展國際視野!

教育局表示，Easy Leap計畫至今已邁入第7年，累計服務校數超過80所國中小，涵蓋都會與偏鄉地區學校，超過3,000位學生參加。今年除辦理每週同步線上課程，並恢復停辦兩年的暑期營隊，因應疫情採線上營隊，期待給學生們豐富有趣的視訊教學課程。

擔任本計畫瑞芳區中心學校欽賢國中校長林才乂表示，相較都會區學生擁有多元的英語學習資源，Easy Leap計畫讓偏鄉地區孩子透過線上就能學英語，體驗全然不同的美式營隊課程，自然地開口說英語。學校所在地九份地區是世界各國的觀光客來臺必訪的觀光景點，英語溝通能力對於地方發展極為重要，透過臺美兩地青年志工的魅力，除了讓學員有一個難忘的營隊回憶，更勇於使用英語與國際旅人溝通。

來自舊金山灣區的海外志工Brian Chang（張駿翊）表示，他於9年級時就報名參加Easy Leap計畫，原以為前年就能來臺與新北學生見面，卻因疫情取消兩年暑期營隊，但他仍繼續擔任每週「線上英語輔導課程」的志工，協助學生複習平日課堂上所學的英文。今年終於如願來臺，與海外夥伴們規劃了美國文化節日、熱門運動項目及舞蹈教學等課程，他希望帶領新北學生在快樂的英語情境中體驗異國文化及節慶特色。

同樣是擔任志工的北大高中高二學生周冠妤表示，和美國的青年志工共同設計營隊課程，他們的服務熱忱讓我深深感動。過程中我不僅拓展自己的國際視野，也能與年齡相近的外國學生交流，分享成長經驗。此外，參與本次營隊的欽賢國中九年級同學謝修圍開心地說，參加Easy Leap的營隊，讓我的英語聽力及口說能力變好了，我現在已經可以用英語，在家人開設的觀光烘焙坊中，接待遠道而來的國外友人。

教育局長張明文表示，新北市積極建立學習夥伴關係，以促進國際交流並厚植國際競爭力，同時鼓勵學校辦理英語或雙語營隊、研習及工作坊，提供師生更豐厚的學習資源。同時透過線上平台個別化英語教學，提升英語學習興趣，讓孩子愛上英語。