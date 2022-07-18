中華電信挺老爸「炫父豪禮贈」購機享優惠、贈Hami Point最高14388點

迎接父親節，中華電信挺老爸推出「炫父豪禮贈」行動優惠活動，8月底前購機、辦門號享好康，即日起申辦精采5G月繳999元(含)以上購機方案，包括iPhone 13系列及多款Android 5G熱銷機型，加碼贈Hami Point購物金最高2,000點，搭配Samsung Galaxy S22 128G、Galaxy S22 Ultra 512G、OPPO Reno7、HTC Desire 22 Pro等安卓指定機型，購機限時再折1,000元；申辦精采5G四季饗宴方案，指定資費加碼送Hami Point 888點，最高享14,388點，點數1點等於1元，折抵無上限，讓您點數輕鬆兌好禮，開心炫父去！

「Hami Go父親節專區」點數輕鬆兌最夯3C好禮犒賞爸爸

中華電信慰勞老爸辛勞，於「Hami Go父親節專區」提供最實惠的購物好禮，點數除能折換Samsung微型智慧投影機、Apple Watch S7、PHILIPS 5D刀頭水洗電鬍刀、SONY藍牙降噪真無線耳機等3C精選好物，並集結德國百靈Oral-B電動牙刷、美國HOMEDICS專業級無線筋膜按摩槍、各大百貨公司購物金等食衣住行育樂的多元商品，一次滿足爸爸們日常所需，全家一起快樂過節。「炫父豪禮贈」優惠活動自即日起至8月底，即刻至中華電信全台服務據點與網路門市申請，優惠內容詳參：https://chts.tw/Dwbrhd

刷中信ALL ME聯名卡享最高8%點數回饋

中華電信為客戶打造最豐富的兌點平台與優惠，現在刷中華電信攜手中國信託、PChome推出的ALL ME卡，於中華電信實體或網路門市、Hami市集及神腦生活消費可享最高8%點數回饋，於四大超商、美廉社等萬個以上店家使用Hami Pay支付享6%點數回饋，透過Hami Pay或Pi拍錢包APP綁定，可將所累積點數自動轉換並顯示為Hami Point或P幣使用，讓您輕鬆累點、兌點，跨場域自由使用。

中華電信榮獲台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」，並再度蟬聯2022上半年台灣「5G網速第一名」、「行動網速第一名」共3項大奬，享受飆速，就是首選中華!

備註：

1. 有關中華電信父親節購機優惠相關內容，將依網站公告為主， 更多優惠方案內容請詳參:https://chts.tw/ Dwbrhd

2. 「炫父豪禮贈」購機優惠活動期間自111.07.18～ 111.08.31止，係指申辦精采5G月繳 999以上方案搭配指定手機機款，享好禮雙重送：(1) Hami Point 最高2,000點；(2) 搭配Android指定機款享專案價再折1000元優惠。「 炫父豪禮」購機優惠可與VIP、老客戶年資折價優惠疊加使用; 惟與「Android指定機款享專案價再折2000元」 購機優惠不得疊加使用。上述機型/顏色/ 容量供貨情況依各銷售門市現場為準，數量有限售完為止。

3. 參加本活動享中華電信加贈Hami Point點數，贈送額度依申辦方案而定與月繳金額無關， 點數將於申辦完成後立即匯入中華電信行動門號租用人身分證字號或 公司統編下，系統將自動以簡訊通知， 點數使用有效期間為點數匯入後的第二年年底。Hami Point 1點等於1元，可透過Hami Pay APP至Hami Go活動專區兌換當季推薦商品/實用票券，Hami Go活動專區之推薦兌品屬限時優惠，皆有其兌換期限， 敬請把握優惠進行兌換。有關Hami Point 點數使用、設定、查詢及會員等相關問題，請上Hami Point官網查詢(https://hamipoint. cht.com.tw) 或洽0800-080412客服專線。

4. 「連續五年台灣行動網速冠軍」(Fastest 5 Years in a Row Award in Taiwan)：根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®®對2018年Q1- Q2對2022年Q1-Q2年的數據分析。Ookla® 商標經許可使用並經許可轉載。

5. 2022上半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G Mobile Network )、2022上半年台灣「行動網速第一名」(Fastest Mobile Network)：根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®對2018年Q1- Q2對2022年Q1-Q2年的數據分析。Ookla® 商標經許可使用並經許可轉載。

6. 「5G網速第一名」(Fastest 5G Mobile Network ) 公告網址詳見https://www.speedtest. net/awards/taiwan/2022?award_ type=5g&time_period=q1-q2

7. 「行動網速第一名」(Fastest Mobile Network) 公告網址詳見https://www.speedtest. net/awards/taiwan/2022?award_ type=carrier&time_period=q1-q2

8. 受限於無線傳輸特性， 行動通信網路實際連線速率會因使用地點之地形、地上物遮蔽情形、 使用之終端設備、使用人數、 距離基地台遠近或其他環境等因素影響，而有所差異。