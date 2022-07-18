中華電信挺老爸「炫父豪禮贈」購機享優惠、贈Hami Point最高14388點

迎接父親節，中華電信挺老爸推出「炫父豪禮贈」行動優惠活動，8月底前購機、辦門號享好康，即日起申辦精采5G月繳999元(含)以上購機方案，包括iPhone 13系列及多款Android 5G熱銷機型，加碼贈Hami Point購物金最高2,000點，搭配Samsung Galaxy S22 128G、Galaxy S22 Ultra 512G、OPPO Reno7、HTC Desire 22 Pro等安卓指定機型，購機限時再折1,000元；申辦精采5G四季饗宴方案，指定資費加碼送Hami Point 888點，最高享14,388點，點數1點等於1元，折抵無上限，讓您點數輕鬆兌好禮，開心炫父去！
「Hami Go父親節專區」點數輕鬆兌最夯3C好禮犒賞爸爸
中華電信慰勞老爸辛勞，於「Hami Go父親節專區」提供最實惠的購物好禮，點數除能折換Samsung微型智慧投影機、Apple Watch S7、PHILIPS 5D刀頭水洗電鬍刀、SONY藍牙降噪真無線耳機等3C精選好物，並集結德國百靈Oral-B電動牙刷、美國HOMEDICS專業級無線筋膜按摩槍、各大百貨公司購物金等食衣住行育樂的多元商品，一次滿足爸爸們日常所需，全家一起快樂過節。「炫父豪禮贈」優惠活動自即日起至8月底，即刻至中華電信全台服務據點與網路門市申請，優惠內容詳參：https://chts.tw/Dwbrhd
刷中信ALL ME聯名卡享最高8%點數回饋
中華電信為客戶打造最豐富的兌點平台與優惠，現在刷中華電信攜手中國信託、PChome推出的ALL ME卡，於中華電信實體或網路門市、Hami市集及神腦生活消費可享最高8%點數回饋，於四大超商、美廉社等萬個以上店家使用Hami Pay支付享6%點數回饋，透過Hami Pay或Pi拍錢包APP綁定，可將所累積點數自動轉換並顯示為Hami Point或P幣使用，讓您輕鬆累點、兌點，跨場域自由使用。
中華電信榮獲台灣首座「連續五年台灣行動網速冠軍」，並再度蟬聯2022上半年台灣「5G網速第一名」、「行動網速第一名」共3項大奬，享受飆速，就是首選中華!
備註：
1. 有關中華電信父親節購機優惠相關內容，將依網站公告為主，
2. 「炫父豪禮贈」購機優惠活動期間自111.07.18～
3. 參加本活動享中華電信加贈Hami Point點數，贈送額度依申辦方案而定與月繳金額無關，
4. 「連續五年台灣行動網速冠軍」(Fastest 5 Years in a Row Award in Taiwan)：根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®®對2018年Q1-
5. 2022上半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G Mobile Network )、2022上半年台灣「行動網速第一名」(Fastest Mobile Network)：根據Ookla®旗下Speedtest Intelligence®對2018年Q1-
6. 「5G網速第一名」(Fastest 5G Mobile Network ) 公告網址詳見https://www.speedtest.
7. 「行動網速第一名」(Fastest Mobile Network) 公告網址詳見https://www.speedtest.
8. 受限於無線傳輸特性，