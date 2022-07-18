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讓身障者不僅微笑、也活得有尊嚴　新北市第32家北大學勤小作所開幕

全市54處身心障礙據點可服務900人

By 台灣英文新聞
2022/07/18 17:33
圖/新北市社會局

圖/新北市社會局

新北市政府為讓身心障礙朋友在地就養、在地樂活，運用公益彩券盈餘分配基金，結合公益回饋空間，設置第32家北大學勤小作所，委託財團法人天主教光仁社會福利基金會辦理，於18日上午舉行啟用典禮。新北市長侯友宜表示，預計於年底前會在五股再設立一處，加上社區居住和日照中心，共可服務超過900位身心障礙朋友。

天主教光仁社會福利基金會董事長鍾安住總主教表示，光仁已有50年歷史，投入在國內醫療、社福工作，像是耕莘專校、耕莘醫院，在三重也受市府委辦聖心兒童發展中心，北大學勤小作所是第2處。他引用瑪竇福音主耶穌所說的：「你們為我兄弟中最小一個所做的，就是為我做的。」勉勵所有工作人員，務必教身心障礙者能力，讓他們露出微笑，上帝就會微笑。

侯友宜致詞表示，新北市本著支持、平等、自立、融合和共好的精神，利用公益回饋空間，共成立54個身心障礙多元服務據點，包含8個社區居住、14個日照中心，和32個小作所。

侯友宜說，身心障礙者是小天使，市府投入最大的資源，運用最好的空間環境和設施，以1比6的師生比，外加一位社工，提供無微不至的陪伴和照顧服務，希望賦予能力，融入社區，讓他們不僅微笑，也能活得有尊嚴。

侯友宜並一一致贈15位社福團體負責人，感謝他們在29區照顧身心障礙的朋友，培養他們生活自理與自立生活的能力，以減輕家庭照顧的負荷。

侯友宜隨後與鍾安住總主教、市議員江怡臻、社會局長張錦麗、樹林區長王坤南等人，一起和學員包裝光仁好朋友濾泡咖啡，侯友宜讚許學員包裝得比他好，幾位學員甚至擁抱著侯友宜，並大聲叫著：「我們支持侯市長」。

張錦麗表示，北大學勤小作所服務對象為設籍新北市15歲至64歲、領有身心障礙證明，具生活自理能力者，每週一至週五提供作業活動、社區適應、文康休閒等課程，可服務20名，洽詢電話2668-7021。
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