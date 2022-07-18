上週外資在集中市場賣超170.36億元　賣超中信金5.59萬張最多　另買超長榮航3.53萬張最多

根據台灣證券交易所統計,上週(2022/7/11~2022/7/15)外資在集中市場總買進金額為3,324.49億元,總賣出金額為3,494.85億元,賣超為170.36億元,另統計自2022年年初至7月15日止,外資總買進金額為10兆1,665.10億元,總賣出金額為11兆1,385.30億元,累計賣超為9,720.20億元。外資總持有股票(包括原始股東持股及自集中市場買進之持股)市值為18兆4,815.48億元新台幣,占全體上市股票市值的40.77%,較7月8日的18兆724.09億元新台幣,增加4,091.39億元。

就個股比較部分:

本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為:

第一名:長榮航:買進161,968千股,賣出126,659千股,買超35,309千股。

第二名:中華電:買進38,883千股,賣出17,481千股,買超21,402千股。

第三名:長榮:買進97,052千股,賣出79,607千股,買超17,445千股。

本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為:

第一名:中信金:買進107,760千股,賣出163,697千股,賣超55,937千股。

第二名:中鋼:買進42,628千股,賣出86,617千股,賣超43,989千股。

第三名:玉山金:買進55,380千股,賣出98,410千股,賣超43,030千股。