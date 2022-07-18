美國猴痘恐不止1800例？前FDA局長：可能已錯過遏止病毒的機會

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）美國的猴痘病例持續增加，已擴散至44州及屬地，截至15日累計至少1814起疑似或通報病例，防疫高官佛奇說，確診數「非常可能被低估」；食藥局前局長高特里布也警告，控制及遏止病毒恐為時已晚。

綜合中央社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登的首席醫療顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）表示：「我們確實必須嚴肅以對，我們還不知道它的範圍和潛力，但我們必須設想它將能比現在傳播得更廣泛，以此因應。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布（Scott Gottlieb）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）上說：「我認為，大概已經錯過了控制與遏止病毒的機會了，就算機會之窗還沒關死，肯定也開始慢慢闔上了。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國大部分的州都有發現猴痘病例，最多病例的州包括紐約州、加州、伊利諾州和佛羅里達州。最新統計顯示，截至15日，CDC追蹤到至少1814起疑似或通報確診病例，而全球68國總計1萬2556起確診病例。

佛奇說：「每當出現這樣的事情，可能總是在看是否只是冰山一角，確診數「非常可能被低估」；我強調是可能，因為我們無法知道。這就是為什麼我們必須以更積極的方式推動檢測。」

高特里布同意佛奇的說法，認為有必要加強檢測。

高特里布表示，他認為猴痘「已在社區更廣泛傳播」，如果「現在有數以千計病例」，他也不會感到意外。

高特里布並將美國因應猴痘病毒的作為，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期相提並論，表示美國正犯下「很多相同的錯誤」，理由是沒有早早檢測，也沒有配發足夠疫苗。

CDC正與5個商業實驗室合作以擴大檢測量能，美國衛生及公共服務部15日表示，檢測量能已從每週6000件增加到7萬件。

佛奇也表示，本月底前，預計將有多達70萬劑疫苗配送各社區。