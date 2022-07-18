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南韓天團BigBang隊長GD 睽違5年再出Solo！貓王經典歌曲翻唱 粉絲狂喜

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 17:50
GD 7/12於IG上傳自己的剪影與貓王的藝術照（圖／轉自GD IG @xxxibgdrgn）

GD 7/12於IG上傳自己的剪影與貓王的藝術照（圖／轉自GD IG @xxxibgdrgn）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）三個月前，BigBang 時隔四年，再以全新單曲Still Life（春夏秋冬）回歸，而昨（17）日晚間隊長GD（權志龍）又給了粉絲一個大驚喜！GD公開了睽違5年的Solo歌曲，以貓王名曲《Can't Help Falling In Love》讓歌迷如癡如醉。

GD以喜愛時尚及藝術聞名，喜歡分享自己的日常與各種藝術照。他7月12日開始上傳了自己與貓王的藝術照與影片，粉絲紛紛猜測這是否是在預告著什麼。果然，昨日晚間GD終於公開了與「貓王艾維斯」導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）合作的翻唱影片－《Can't Help Falling In Love》，歌曲前半部分為鋼琴伴奏，而中半部分則快速轉換為以吉他伴奏的搖滾風格，搭配著GD獨特的夢幻嗓音，與原曲有著迥然不同的風格及氛圍。短短的16小時內，影片的Youtube點閱率就高達42萬。

GD睽違5年的Solo歌曲，搭配著影片內GD與貓王的各種藝術照，讓粉絲興奮不已，造成熱烈迴響。網友紛紛表示「GD的歌聲總是能觸動我的心」、「我所知道的單字都不足以表達我的心情」、「我已經期待GD的solo歌曲很久了，很想念GD的歌聲」。

「貓王艾維斯」為傳記歌舞劇情片，內容講述了傳奇搖滾明星貓王的一生，電影已於6月23日於台灣上映。

南韓天團BigBang隊長GD 睽違5年再出Solo！貓王經典歌曲翻唱 粉絲狂喜
（圖／轉自GD IG @xxxibgdrgn）

另外，同樣於昨日晚間，BigBang所屬經紀公司YG Entertainment的師弟團體Winner中的宋旻浩（Mino）及姜昇潤（Yoon）也於晚間發布了《Still Life》翻唱版本，不同的編曲風格，亦造成了熱烈討論。發布19個小時後，YouTube點閱率已達30萬。

南韓天團BigBang隊長GD 睽違5年再出Solo！貓王經典歌曲翻唱 粉絲狂喜
（圖／轉自姜昇潤IG @w_n_r00）
南韓
BIGBANG
G-Dragon
貓王
winner

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