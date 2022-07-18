【英國保守黨魁選舉】蘇納克、特拉斯就「減稅」交鋒 獎落誰家仍有變數

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國保守黨黨魁競爭激烈，17日登場的第2場電視辯論中，呼聲最高的前財政大臣蘇納克與熱門候選人、外交大臣特拉斯就稅制問題交鋒，本週進入黨魁決戰的最終兩位候選人即將揭曉。

英國首相強生（Boris Johnson）「派對門」以及黨鞭醜聞等風波，引發政府官員如前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）辭職抗議潮，最終於7日請辭保守黨魁一職，並擔任看守首相至9月5日。

保守黨隨即展開新黨魁選舉，出馬角逐的包含8日宣布參選的蘇納克、現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）等熱門人選。17日舉行的第2次電視辯論上，蘇納克與特拉斯就「減稅」問題隔空交鋒。

《路透社》報導，在第2輪電視辯論上，蘇納克強調，但其首要任務是解決通貨膨脹問題，而非為減稅導致經濟惡化。主張減稅的特拉斯則表示，蘇納克將稅收提高至70年來最高水平，「此刻增稅將扼殺經濟成長」。

蘇納克強調他樂意減稅，但這將以更高的通貨膨脹為代價。他表示，「這種無中生有的經濟學不是保守主義，是社會主義」。

摩丹特也不贊同蘇納克的政策，她表示，公眾需要「立即採取行動」來解決生活成本上升問題。

獎落誰家仍有變數

前兩輪選舉中，「左傾」蘇納克、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）以及特拉斯皆依序分別以前三名出線，保守黨將於本週決選出最終兩名候選人，交由20萬黨員選擇下一任黨魁，而最終獲勝者將於9月5日見分曉。遭淘汰的總檢察長布瑞弗曼（Suella Braverman）已表態支持特拉斯，為最終決選結果加入變數。

《每日電訊》民調顯示，近5成保守黨選民認同蘇納克將成為稱職的首相；然而特拉斯也獲得廣泛的支持，包括忠於強生的支持者；摩丹特則在20萬黨員的民調中名列前茅，目前三方競爭激烈，局勢尚未明朗化。

「保守黨之家」網站週六對黨員進行的調查結果，指出前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）領先於其他候選人，特拉斯居第二位，蘇納克第三，而摩丹特下滑到第四位。

報導指出，欲戴其冠必承其重，無論哪位候選人當選，都將面對飆漲的通貨膨脹以及低迷的經濟成長，還有被強生破壞殆盡的公眾對政府及政治人物的信心。此外，民調亦顯示，執政保守黨的支持度政大幅落後在野的工黨，面臨相當挑戰。