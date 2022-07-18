Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台灣邊境即將開放?!「悠遊國旅」先暖身　交通部長王國材：研擬解除禁團令

➤交通部長王國材今接受媒體聯訪表示，邊境開放是遲早的事情，現在的悠遊國旅就是暖身，要業者好好顧好遊程及服務品質，交通部也請觀光局在適當時機提案解除禁團令。➤王必勝在下午首度主持的疫情記者會中指出，無論是邊境開放、旅行社禁團令還是入境檢疫天數縮短，都要視國際及國內疫情發展，目前尚無時間表，但會往這方面積極討論，也會和交通部討論、瞭解需求後再研議鬆綁方式。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 16:57
2022台北國際夏季旅展15日起在世貿一館開跑，16日適逢週末假日，各家業者針對農遊、森林、離島、鐵道等行程推出各式國旅商品，力拚商機。...

2022台北國際夏季旅展15日起在世貿一館開跑，16日適逢週末假日，各家業者針對農遊、森林、離島、鐵道等行程推出各式國旅商品，力拚商機。...

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）交通部長王國材今天(7/18) 說，已經請觀光局提案，在適當時機解除旅行社組團出國或來台的「禁團令」，希望業界趁悠遊國旅期間把好的旅遊品質做出來，未來可接軌國際觀光客。

交通部長王國材今出席「2022接軌國際，永續美好生活」論壇接受媒體聯訪表示，邊境開放是遲早的事情，現在的悠遊國旅就是暖身，要業者好好顧好遊程及服務品質，交通部也請觀光局在適當時機提案解除禁團令。

由於COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，自109年3月19日零時起，中央流行疫情指揮中心請旅行業暫停組團赴國外旅遊，以及接待來台觀光團體入境，此「禁團令」持續至今已2年又4個月。

總統蔡英文日前表示，隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。

王國材今天說，目前包含觀光業者的講習、相關導遊的重新訓練等都已經在做，等到中央流行疫情指揮中心研判可以開放時，就會馬上實施各項措施。

根據中央社, 王國材強調，開放邊境要看對於疫情的判斷，交通部也尊重指揮中心，希望業者在悠遊國旅階段，就把好的服務跟行程拿出拿，「不用太著急。」

王國材指出，如果每週4萬人次的入境管制總量未來要放寬，包含防疫旅館、防疫計程車的配套都會重新部署，只要指揮中心一宣布，交通部就會馬上執行。

談到是否會跟指揮中心新任指揮官王必勝討論邊境開放，王國材說，與王必勝很熟，王必勝跟交通部的合作都很愉快，過去交通部與衛福部、前衛福部長陳時中的溝通也都沒有障礙，交通部會提出案子交給指揮中心判斷。

王必勝在下午的疫情記者會中指出，無論是邊境開放、旅行社禁團令還是入境檢疫天數縮短，都要視國際及國內疫情發展，目前尚無時間表，但會往這方面積極討論，也會和交通部討論、瞭解需求後再研議鬆綁方式。

另外，悠遊國旅方案新近上路，王國材說，自由行部分昨天是第一天，已經有2萬多間房間訂房入住，他昨天在機場跟車站也看到有很多遊覽車，看得出來悠遊國旅對相關產業都有帶動，這是好的開始。

台灣邊境即將開放?!「悠遊國旅」先暖身　交通部長王國材：研擬解除禁團令
開放邊境
悠遊國旅
出國
來台
疫情
旅行社
禁團令
交通部
王國材

相關新聞

【邁入第8年】東台灣「月光．海音樂會」首次售票入場　人潮不減•吸引逾3000遊客
【邁入第8年】東台灣「月光．海音樂會」首次售票入場　人潮不減•吸引逾3000遊客
2022/07/16 15:36
【7/16疫情報告】台灣新增25296例確診•包括25251本土及45境外移入　死亡個案增加72例
【7/16疫情報告】台灣新增25296例確診•包括25251本土及45境外移入　死亡個案增加72例
2022/07/16 14:18
【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年
【台灣首座長距離跨海大橋】金門大橋10月中旬通車　短短5分鐘、耗時12年
2022/07/14 17:25
台灣環保署推悠遊國旅綠點有禮　限額1500名
台灣環保署推悠遊國旅綠點有禮　限額1500名
2022/07/14 11:37
悠遊國旅7/15開跑　觀光局估創造314億元觀光效益
悠遊國旅7/15開跑　觀光局估創造314億元觀光效益
2022/07/14 09:24

更新時間 : 2022-07-18 17:50 GMT+08:00

最受歡迎

台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
台灣2022年萬安演習7/25至7/28分區實施　北中南3個里模擬「戰時狀況」人員離車疏散
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
破紀錄！《捍衛戰士2》橫掃全球破百億票房　擊敗25年經典《鐵達尼號》
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
更新【光天化日•行刑式轟頭】台灣南投康建生技槍擊案　李嫌羈押禁見•聽說「賴敏男沒死」囂張氣燄頓失
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播
台灣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華7/16登場　藝遊竹北官網全程直播
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
【更新】「台灣安倍之友會」募款在日本產經新聞刊全版廣告 175台人及企業聯名追悼安倍晉三
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
幼兒莫德納須打兩劑、7/21起開打　4歲以下BNT到貨日未定　台灣指揮中心：建議先打莫德納
台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕
台北市新去處！千萬翻修「榮星花園泳池」、首座樂齡綜合運動館「永春活力館」慶開幕
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
新北市6個月大到5歲莫德納疫苗來囉　7/14起預約、7/21開打
台灣南投草屯行刑式槍擊案4死1傷　警：李嫌動機疑長期積怨 拒供槍彈來源
台灣南投草屯行刑式槍擊案4死1傷　警：李嫌動機疑長期積怨 拒供槍彈來源