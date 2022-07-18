台灣本土再增2例BA.5　又與接機有關　BA.4、BA.5境外移入來源以美國為最大宗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增46例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及44例境外移入。截至今，本土Omicron亞型變異株累計7例，皆為BA.5，其中6例與接機有關。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案，均為50多歲男性，均由家庭群聚感染。案A於6月27日至機場接送2名美國入境家人返家居家檢疫。2名家人均於機場採檢陽性確診，為7月11日及今日公布之 Omicron BA.5境外移入個案。

案A因6月30日出現發燒、咳嗽症狀並快篩陽性確診，於自宅隔離。後續因入境確診家人7月6日定序結果為Omicron BA.5，經相關疫調及PCR採檢，另1同住家人檢驗結果陰性。目前3人皆已隔離期滿，案A職場密切接觸者3人檢驗結果均為陰性。

案B於今年7月1日與妻子至機場接送1名自義大利入境的小孩返家居家檢疫。小孩於機場採檢陽性確診，為7月11日公布之 Omicron BA.5境外移入個案，並於7月9日定序結果為Omicron BA.5。

衛生單位回頭安排案B及其妻子PCR採檢，案B陽性確診並檢出為Omicron BA.5，妻子7月10日無症狀且PCR採檢陰性，於案B定序後7月16日採檢陰轉陽、Ct值超過30，基因定序中，目前兩人尚在隔離中；另匡列職場接觸者2人，檢驗結果均為陰性。



羅一鈞提醒，目前國內本土個案多於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實疫苗完整接種(打滿3劑者較佳)、戴口罩、保持車內通風、避免飲食或交談及清消等相關防疫措施，並建議接送者自我健康監測，有症狀即快篩，快篩陽性應主動告知醫師接觸史，以保護自己和家人。



羅一鈞表示，國內境外移入個案中新增檢出6株Omicron BA.4及38株Omicron BA.5，個案分別為25例男性、19例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日介於今年6月16日至7月11日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自英國(2例)，德國、匈牙利、美國及荷蘭(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(5例)，德國(4例)，法國及阿拉伯聯合大公國各(3例)，巴拉圭、義大利、菲律賓、印度、丹麥及新加坡(各2例)，印尼、奧地利、埃及、英國、荷蘭、泰國、波蘭、香港、希臘、馬來西亞及巴西(各1例)移入。

截至目前國內累計檢出370例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4為54例及BA.5為316例；另累計7例本土確定病例，均為BA.5亞型。



指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織(WHO)於今年7月13日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比約為50%，BA.4佔比則上升至14%。

指揮中心進一步表示，迄今已至少89個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，且於葡萄牙發現再次感染病例佔比增加，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。