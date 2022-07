復古趴！「皮蛋豆腐」台北表演藝術中心成紐約傳奇夜店　周裕穎時尚大秀致敬麥可傑克森、大衛鮑伊

(台灣英文新聞/娛樂組 台北採訪報導) 時裝設計師周裕穎最新時裝大秀於16日登場,將台北表演藝術中心打造成紐約傳奇夜店「54俱樂部」,發表4大主軸36套全新設計,致敬安迪沃荷(Andy Warhol)、麥可傑克森(Michael Jackson)、大衛鮑伊(David Bowie)等時代經典,並邀請舞王陳漢典、嘻哈歌手蔡詩芸於現場帶來精采演出。

JUST IN XX品牌創辦人周裕穎為台灣首位登上紐約時裝週的設計師,此次為即將開幕的台北表演藝術中心(北藝)設計員工制服,並在北藝內發表最新時裝大秀,將秀場打造成紐約傳奇夜店「54俱樂部」(Studio 54),復古風格派對主題為「先驅者沙龍」,不僅可見伊林model時尚走秀,陳漢典大秀舞技,Dizzy Dizzo蔡詩芸也於現場演唱,並開放一般民眾免費入場。

周裕穎發表的全新服裝系列,以54俱樂部「時尚狂想」(THE REAL MAGIC IS BACK)為概念,延續「永續時尚」精神,重新解構個人收藏超過10年的時尚單品,以四大主軸:Disco魔幻年代、潮辣競技運動、經典偶像狂熱、前衛時尚楓之谷,打造36套全新當代時裝。

「Disco魔幻年代」,運用亮片布料,重現傳奇偶像大衛鮑伊代表性的打扮。(圖/品牌提供)



「潮辣競技運動」系列周裕穎以籃球運動、賽車競技服裝二手改造一系列惹火潮流勁裝。(圖/品牌提供)

為致敬54俱樂部,周裕穎重現當年夜店門口的服儀審查制度,開放名額給現場民眾,通過「時尚糾察隊」審核穿搭的粉絲才能入場,不分階級、身份、性別等,只有穿搭夠時尚奔放才能戴上專屬手環進入俱樂部。

周裕穎表示,自己很喜歡安迪沃荷關於54俱樂部的形容,「在Studio 54門外是獨裁主義,門內是民主的世界,人人都可以當明星,每個人都在那裡可以找到屬於自己的樂趣。」因此本次全新系列服裝結合不同年代風格、多重流行元素,希望透過時尚打破階級,邀所有人一同狂歡,勇敢表達自我時尚態度!

此次大秀由北藝執行長王孟超率領員工身穿新制服揭幕,緊接著設計師以「Disco魔幻年代」,運用大量金屬、亮片、漆皮等元素,重現傳奇偶像麥可傑克森(Michael Jackson)、大衛鮑伊(David Bowie)具代表性的當時的打扮;「潮辣競技運動」系列則可見周昱穎解構傳奇球星羅德曼(Rodman)球衣,結合經典網紗蓬袖打造而成的兩件式洋。

以侯斯頓為靈感,周裕穎男裝盼打破刻板印象,圖為陳漢典。(圖/品牌提供)



周裕穎攜手李佑群共同聯名創作將6件繽紛的幾何圖案海灘短褲改造成長版裙套裝,外套上下裁片以海灘褲頭繫繩連結。(圖/品牌提供)

周裕穎說,此次為陳漢典量身打造的全白立體剪裁西裝搭配百褶裙裝,是以傳奇設計師侯斯頓(Halston)為靈感,希望打破男性穿著裙子會被傳統眼光檢視的既有框架。

大秀也可見周裕穎的「永續時尚」精神,從學生時期就開始收藏大量的時尚單品,擅長賦予舊衣全新生命的他,以「經典偶像狂熱」系列,完整重現70至90年代時尚流行史,聯名本屆先驅者沙龍大使的造型師李佑群,改造90年代NBA球衣成為的時裝,呼應兩人對青春時期的記憶及對籃球的熱愛;此次時裝秀也獨步全台聯手電玩《新楓之谷》,將經典遊戲角色露希妲、菇菇寶貝、雪吉拉、綠水靈、殺人鯨等人物化身時尚icon。

About JUST IN XX

周裕穎為台灣第一位獲選進入紐約官方時裝週的設計師品牌,現已六度登上紐約時裝週,獲時尚權威媒體Vogue ITALIA選為紐約時裝週Best Of Talent,同時也是2021東京奧運中華代表團進場服裝設計師,台北表演藝術中心形象制服設計師,2017年奪得法國ELLE主辦Fashion Now全球新銳設計師大賞世界排名第三,為台灣首位與國立故宮博物院、國立歷史博物館聯名之服裝設計師。

專注於推廣永續議題,成立支線品牌Luxxury Godbage將不同年代的舊衣、二手衣、廢棄物重製升級改造,並透過耗時的手工拆解與工藝製作過程,為舊物、廢棄物重新注入故事意義與價值。2019年獲 Circular Fashion Summit 選為台灣永續時尚代表品牌參加巴黎循環時尚高峰會,更獲得國際品牌NIKE、LEVI’S的支持,合作推出永續系列的服裝,為國際品牌首選合作之台灣時尚設計師。



