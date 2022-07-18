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復古趴！「皮蛋豆腐」台北表演藝術中心成紐約傳奇夜店　周裕穎時尚大秀致敬麥可傑克森、大衛鮑伊

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/07/18 15:19
周裕穎於16日台北表演藝術中心發表最新時裝大秀。(左:Taiwan News拍攝/右:品牌提供)

周裕穎於16日台北表演藝術中心發表最新時裝大秀。(左:Taiwan News拍攝/右:品牌提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北採訪報導) 時裝設計師周裕穎最新時裝大秀於16日登場，將台北表演藝術中心打造成紐約傳奇夜店「54俱樂部」，發表4大主軸36套全新設計，致敬安迪沃荷（Andy Warhol）、麥可傑克森（Michael Jackson）、大衛鮑伊（David Bowie）等時代經典，並邀請舞王陳漢典、嘻哈歌手蔡詩芸於現場帶來精采演出。

JUST IN XX品牌創辦人周裕穎為台灣首位登上紐約時裝週的設計師，此次為即將開幕的台北表演藝術中心（北藝）設計員工制服，並在北藝內發表最新時裝大秀，將秀場打造成紐約傳奇夜店「54俱樂部」（Studio 54），復古風格派對主題為「先驅者沙龍」，不僅可見伊林model時尚走秀，陳漢典大秀舞技，Dizzy Dizzo蔡詩芸也於現場演唱，並開放一般民眾免費入場。

周裕穎發表的全新服裝系列，以54俱樂部「時尚狂想」（THE REAL MAGIC IS BACK）為概念，延續「永續時尚」精神，重新解構個人收藏超過10年的時尚單品，以四大主軸：Disco魔幻年代、潮辣競技運動、經典偶像狂熱、前衛時尚楓之谷，打造36套全新當代時裝。

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復古趴！「皮蛋豆腐」台北表演藝術中心成紐約傳奇夜店　周裕穎時尚大秀致敬麥可傑克森、大衛鮑伊
「Disco魔幻年代」，運用亮片布料，重現傳奇偶像大衛鮑伊代表性的打扮。(圖/品牌提供)

復古趴！「皮蛋豆腐」台北表演藝術中心成紐約傳奇夜店　周裕穎時尚大秀致敬麥可傑克森、大衛鮑伊
「潮辣競技運動」系列周裕穎以籃球運動、賽車競技服裝二手改造一系列惹火潮流勁裝。(圖/品牌提供)

為致敬54俱樂部，周裕穎重現當年夜店門口的服儀審查制度，開放名額給現場民眾，通過「時尚糾察隊」審核穿搭的粉絲才能入場，不分階級、身份、性別等，只有穿搭夠時尚奔放才能戴上專屬手環進入俱樂部。

周裕穎表示，自己很喜歡安迪沃荷關於54俱樂部的形容，「在Studio 54門外是獨裁主義，門內是民主的世界，人人都可以當明星，每個人都在那裡可以找到屬於自己的樂趣。」因此本次全新系列服裝結合不同年代風格、多重流行元素，希望透過時尚打破階級，邀所有人一同狂歡，勇敢表達自我時尚態度！

此次大秀由北藝執行長王孟超率領員工身穿新制服揭幕，緊接著設計師以「Disco魔幻年代」，運用大量金屬、亮片、漆皮等元素，重現傳奇偶像麥可傑克森（Michael Jackson）、大衛鮑伊（David Bowie）具代表性的當時的打扮；「潮辣競技運動」系列則可見周昱穎解構傳奇球星羅德曼（Rodman）球衣，結合經典網紗蓬袖打造而成的兩件式洋。

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復古趴！「皮蛋豆腐」台北表演藝術中心成紐約傳奇夜店　周裕穎時尚大秀致敬麥可傑克森、大衛鮑伊
以侯斯頓為靈感，周裕穎男裝盼打破刻板印象，圖為陳漢典。(圖/品牌提供)

復古趴！「皮蛋豆腐」台北表演藝術中心成紐約傳奇夜店　周裕穎時尚大秀致敬麥可傑克森、大衛鮑伊
周裕穎攜手李佑群共同聯名創作將6件繽紛的幾何圖案海灘短褲改造成長版裙套裝，外套上下裁片以海灘褲頭繫繩連結。(圖/品牌提供)

周裕穎說，此次為陳漢典量身打造的全白立體剪裁西裝搭配百褶裙裝，是以傳奇設計師侯斯頓（Halston）為靈感，希望打破男性穿著裙子會被傳統眼光檢視的既有框架。

大秀也可見周裕穎的「永續時尚」精神，從學生時期就開始收藏大量的時尚單品，擅長賦予舊衣全新生命的他，以「經典偶像狂熱」系列，完整重現70至90年代時尚流行史，聯名本屆先驅者沙龍大使的造型師李佑群，改造90年代NBA球衣成為的時裝，呼應兩人對青春時期的記憶及對籃球的熱愛；此次時裝秀也獨步全台聯手電玩《新楓之谷》，將經典遊戲角色露希妲、菇菇寶貝、雪吉拉、綠水靈、殺人鯨等人物化身時尚icon。

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About JUST IN XX

周裕穎為台灣第一位獲選進入紐約官方時裝週的設計師品牌，現已六度登上紐約時裝週，獲時尚權威媒體Vogue ITALIA選為紐約時裝週Best Of Talent，同時也是2021東京奧運中華代表團進場服裝設計師，台北表演藝術中心形象制服設計師，2017年奪得法國ELLE主辦Fashion Now全球新銳設計師大賞世界排名第三，為台灣首位與國立故宮博物院、國立歷史博物館聯名之服裝設計師。

專注於推廣永續議題，成立支線品牌Luxxury Godbage將不同年代的舊衣、二手衣、廢棄物重製升級改造，並透過耗時的手工拆解與工藝製作過程，為舊物、廢棄物重新注入故事意義與價值。2019年獲 Circular Fashion Summit 選為台灣永續時尚代表品牌參加巴黎循環時尚高峰會，更獲得國際品牌NIKE、LEVI’S的支持，合作推出永續系列的服裝，為國際品牌首選合作之台灣時尚設計師。

復古趴！「皮蛋豆腐」台北表演藝術中心成紐約傳奇夜店　周裕穎時尚大秀致敬麥可傑克森、大衛鮑伊
周裕穎與妻子童怡瑋共同謝幕。(圖/品牌提供)

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周裕穎《新楓之谷》聯名系列。(圖/品牌提供)

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(圖/品牌提供)

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