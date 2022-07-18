疫情中心指揮官王必勝•記者會多次閃避婚外情提問　副指揮官陳宗彥卸任:「難忘累趴的同仁」

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【更新】台灣行政院宣布：薛瑞元接衛福部長•王必勝任次長兼防疫指揮官 張上淳任首席顧問

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(18日) 下午中央流行疫情指揮中心例行記者會, 跟以往不太一樣, 一開始先進行指揮官交接儀式, 由卸任的陳時中將指揮官夾克, 交接給新任的王必勝。稍後王必勝穿上夾克, 並獻花給陳時中。

在王必勝主持上任後首場疫情記者會的過程中, 現場記者至少提出3次關於婚外情的問題, 詢問王必勝他的妻子是否已經諒解, 但王必勝都置若罔聞, 巧妙閃過。

針對衛福部長薛瑞元今天在交接典禮中2度提及「唯一的夫人」，是否影射王必勝去年的婚外情風波，引發討論。王必勝說，他今早沒有參加交接典禮，不清楚薛瑞元說了什麼。

圖/中央社

另一方面中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天宣布「完成階段性任務」，正式卸任。他說回想過去3年，最令他印象深刻的是累趴的同仁、口罩也遮不住的黑眼圈，讓國際看見台灣的防疫奇蹟。

陳宗彥（右）與辛苦的防疫人員 (圖/陳宗彥臉書）

衛生福利部長陳時中今天卸任部長一職，下午也卸下中央流行疫情指揮中心指揮官，交棒給衛福部次長王必勝。

內政部次長、指揮中心副指揮官陳宗彥在臉書發文，宣布完成階段性任務，已正式卸下副指揮官一職，心中只有感謝。

陳宗彥指出，回顧疫情發生之初，台灣從未面臨過如此大規模、全面性的長期抗疫經驗，除了醫療專業外，內政部也負責建立起從國境海空到街頭巷尾的圍堵防線，他從一開始對病毒一知半解，到現在可以明確掌握，真心感受到過去3年對於疫情防控帶來的貢獻。

陳宗彥說，指揮中心是為了解決問題、互通訊息而建立起的平台，確保政府能即時調度資源、掌握資訊、修正檢討的基礎，這些走過的路，讓政府在面對未來的抗疫挑戰時仍有信心謹慎前行。

他原想一一列舉這段期間的重要大事，但令他印象最深刻的卻是同仁累趴在桌子、沙發上，歪七扭八的睡姿，口罩也遮不住的疲憊與黑眼圈，還有被誤解時默默擦去淚水、轉身抱起一堆資料繼續埋頭工作的身影，三餐更是隨便吃幾口便當就開始工作，等到看完報表麵都糊了，「這些不叫辛苦，叫心甘情願」。

陳宗彥說，指揮中心深知國家社會面對危險病毒的恐慌和未知，會轉變成質疑與不安，因此從口罩到國家隊、從疫苗到藥品、從邊境到巷弄、從集中檢疫場所到防疫旅館、從圍堵到共存，每個階段都是艱鉅挑戰，也沒有前例可循，但只要資訊透明一點、措施再早一點，就能幫助更多人。

陳宗彥表示，由於台灣和中國距離近、交流頻繁，2019年疫情爆發之初，台灣是被評估將會是受害最深的國家，但台灣沒被擊倒，不僅能自保，還能協助他國，讓國際看見台灣的奇蹟。

他還說，在民主的機制抗疫，除了要圍堵疫情又要干擾最少，要就醫方便也要讓婦幼長輩優先，期間還經歷學生大考、防疫保單等爭議，所幸台灣有公民素質高的民眾、專業團隊、醫護、警消、基層民政人員等人員，才能守住台灣，感謝一路以來的夥伴和同仁，直呼「你們真的是台灣的英雄」。

他強調，卸下副指揮官的工作並非退出防疫工作，而是完成穩定平台與協力模式的階段性任務，未來他仍會是防疫團隊的一分子。

新任指揮官不是衛福部長

陳時中：疫情常態化「類降級」

原兼任疫情指揮中心指揮官的前衛福部長陳時中投入台北市長選戰，職位分別由政務次長王必勝及薛瑞元接任。陳時中今天(7/18)說，這個安排是因應疫情常態化，其實有類降級味道。

民進黨台北市長參選人陳時中上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻詢問，為何現在的中央流行疫情指揮中心指揮官不是衛福部長。

陳時中坦言，這個安排其實有類降級的味道在裡面，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸走向常態化、流感化，所以會往降級方向前進。

周玉蔻追問，每日新增確診何時可以降到萬人以下。陳時中回應，大概8月中。周玉蔻再問，蔡總統是否希望趕快開放邊境。陳時中沉默約3秒後說，這是個兩難的情況，以前戰略上認為開放要「先進再出」，也就是入境的檢疫政策要先鬆綁到「0+7」，這有困難。

談到選舉議題，周玉蔻說，選舉就是亂打，指揮中心由過去曾爆出婚外情的政務次長王必勝接任，恐會有人質疑陳時中支持婚外情。

中央社引述陳時中指出，大家都曾犯過錯，王必勝對於處理基層磨合非常有經驗與效率，應給他機會，把這件事處理好後，接下來不要再犯，在公共事務上要加倍努力。

周玉蔻詢問，相較國民黨台北市長參選人蔣萬安及有意參選的台北市副市長黃珊珊，陳時中對市政最不嫻熟，如何停止這個劣勢。

陳時中說，市政上他跟蔣萬安都不是很熟，不過行政上他比蔣萬安熟，而黃珊珊對市政最熟，但市長做得好不好，還是看個性。

陳時中舉例，他在當衛福部長時，就曾被質疑，牙醫出身的怎麼會懂其他科別，但本來就沒有人能夠全都懂，是看上位者會不會用人、方向對不對、能不能讓下屬死心踏地一起拚命。

陳時中強調，市長應知人善任且待人以誠，讓下屬心服並發揮最大才能，才能讓台北市成為火車頭，帶著台灣一起往前走。

疫情中心指揮官王必勝•記者會多次閃避婚外情提問 副指揮官陳宗彥卸任:「難忘累趴的同仁」

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