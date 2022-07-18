7/18台灣本土+17549　死亡+48　境外移入「校正回歸」暴增454例

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增18,003例COVID-19確定病例，分別為17,549例本土個案及454例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，近日新增確診和死亡數持續穩定下降，至於境外移入病例暴增是因應7月14日檢疫措施調整，程式做了修正，導致3天的病例未能即時計入。



指揮中心表示，今日新增之17,549例本土病例，為8,283例男性、9,263例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多城市為新北市(2,975例)、臺中市(2,236例)、桃園市(1,903例)、高雄市(1,883例)、臺北市(1,613例)、臺南市(1,327例)。



指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為24例男性、24例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、47例具慢性病史、34例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月24日至7月15日，死亡日期介於4月30日至7月15日。





指揮中心說明，今日新增454例境外移入個案中，為267例男性、187例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(10例)，美國(9例)，泰國及新加坡(各7例)，印尼(5例)，日本及阿拉伯聯合大公國(各4例)，德國、澳大利亞及土耳其(各3例)，韓國、加拿大、菲律賓及荷蘭(各2例)，香港及馬來西亞(各1例)，另389例感染國家調查中。入境日期介於今年7月14日至7月16日。



指揮中心統計，截至目前國內累計4,282,777例確診，分別為16,768例境外移入、4,265,955例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,224例COVID-19死亡病例，其中8,209例本土，另15例為境外移入。