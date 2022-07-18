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妥瑞兒看電影發怪聲挨轟　是社會缺乏同理、包容？看看專家、教育者怎麼說...

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 16:30
一位媽媽帶著妥瑞症兒子看電影，因兒子持續發出怪聲音，引起現場觀眾不滿，最終媽媽只能帶著兒子離開，並留下一句「社會就是這麼殘酷！」（圖/pi...

一位媽媽帶著妥瑞症兒子看電影，因兒子持續發出怪聲音，引起現場觀眾不滿，最終媽媽只能帶著兒子離開，並留下一句「社會就是這麼殘酷！」（圖/pi...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）上個月一位媽媽帶著妥瑞症兒子看電影，因兒子持續發出怪聲音，引起現場觀眾不滿，最終媽媽只能帶著兒子離開，並留下一句「社會就是這麼殘酷！」這起事件引發正反意見論戰。究竟應維護買票觀眾不被干擾的權益，還是社會應同理包容妥瑞兒的不自主抽動呢？

媒體報導，該事件發生在6月12日的某電影院，影片播放過程中，這名妥瑞兒不斷發出「啾啾啾」聲，受到干擾的觀眾憤而要求這對母子離場，媽媽帶著孩子離開前說：「對不起，我的小孩有妥瑞症，他進到電影院已經很勇敢了！我現在就帶他離開，至少我們試過了，社會就是這麼殘酷！」

但就是因這句「社會就是這麼殘酷！」引起熱議，有人佩服這位媽媽勇敢對大眾坦承孩子的情況，也很努力、不怕麻煩願意帶孩子融入平常人的生活，但電影院是一個安靜看戲的地方，大家對噪音容忍度本來就低，不管是誰持續發出聲響，都易引起公憤，而且以「兒子患病」為由是否也在情緒勒索大眾呢？

彰基兒童發展中心主任張通銘醫師表示，「妥瑞症」主要症狀包括聲語型與運動型抽動，通常發生在學齡前至青春期前，與遺傳體質及環境壓力有關，會不受控制發出聲音（清喉嚨、甚至罵人等），或反覆不自主動作（眨眼、聳肩、搖頭晃腦、縮肚等），這些抽動不是孩子故意的，可以透過藥物及非藥物好好的治療。

彰基兒發中心長期與鄰近學校合作形成共照網。村上國小校長黃宏田表示，除了愛心、耐心的教導與照顧，學校還設置資源班，提供抽離式時間特別關照他們的學習及人際關係部分；另外，輔導室也有小團體或個別諮商來協助這些孩子。但是，校園裡還有上課注意力不集中或干擾到其他同學的問題，往往會造成親子或親師之間的衝突，我們應該要有一個支持性的社會體系，來協助這些孩子們。

「他不是沒有能力，而是能力不同！」黃宏田表示，指出，如何發現妥瑞兒的亮點，成為他生命當中的千里馬，這是學校、家長，及醫師需要共同努力的。

對於妥瑞兒，家長在家裡的陪伴，以及學校老師的配合，告知孩子的情況，老師們瞭解學生狀況後，能夠取得同全班同學的合作及瞭解，這是非常重要的；另外，醫師的即時介入，把握黃金治療期，在醫師的診斷與治療，給予協助之外，三方的合作下才能夠形成一個最完善的合作體系。

「妥瑞症小朋友的先天遺傳特質，可以靠後天的協助，得到很大改善。」黃宏田強調，老師理解他們的特質是非常重要的。另外，學校輔導室的介入也是非常重要的關鍵因素；比如，妥瑞症的孩子，常常會有一些聲響或動作，會造成一些人際關係上的衝突，因此他們的人際關係通常不會很好，輔導室就會有人際關係或生活處理的小團體，來協助、輔導他們建立正確的人際關係。

除此之外，同學之間的瞭解跟接納，也是非常的重要，建立一個友善的校園環境，瞭解他們的聲響或動作，其實都不是故意為之的，瞭解他們的先天特質，他們會得到一個很好的對待，人際關係也會改善很多。

張通銘強調，妥瑞兒需要被包容、同理、還有善待，全方位治療妥瑞症需要從醫親師 - 醫院、家庭、學校三方同步合作、無縫接軌，來創造友善妥瑞兒環境。
妥瑞症
彰基
電影院

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