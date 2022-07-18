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「最挺台」美前國務卿蓬佩奧 鬆口考慮投入共和黨初選與川普對戰

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 13:53
(美聯社照片)

(美聯社照片)

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）立場友台美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日在英國進行訪問，周末接受英國媒體The Times專訪表示，已「準備好」參加共和黨黨內初選，與前總統川普一同競爭角逐黨內提名參加2024年總統大選。

現年58歲的蓬佩奧今年三月來台，在公開演講場合以及國內媒體專訪時皆明確重申「台灣不是中國的一部份」，也呼籲華府放棄對台灣接近半世紀的「戰略模糊策略」、直視來自共產中國的挑戰，應承認台灣為自由主權國家。

蓬佩奧近來在愛荷華等州動作頻頻，辦演講及刊登形象廣告，今年減重成功的他，外型也看起來更有活力與氣勢；隨著初選接近，這位前美國務卿與中情局局長終於大方說出參選計畫，要與76歲的川普一同在初選角逐2024大選門票。

他表示會在十一月期中選舉過後諮詢妻子蘇珊並做出決定。

蓬佩奧上周五在美國時間接受FOX NEWS電視訪問時，談到近日遭暗殺身亡、近年對中國立場轉為強硬的前日本首相安倍晉三。他表示，安倍對日本安全政策做出很大貢獻，從過去無視共產中國軍事擴張的威脅，到確實提升國防實力與強化多邊外交因應中共在亞太區域的威脅，為日本國防安全政策訂下正確的路線，讚安倍是傑出的政治領袖。
龐培歐
2024
總統大選
共和黨
黨內初選

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更新時間 : 2022-07-18 15:22 GMT+08:00

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