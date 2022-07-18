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憂心兒子竄改父親威權歷史 菲律賓民眾搶買馬可仕相關書籍

海內外菲人深怕新總統小馬可仕會「禁書」，只好先下手為強

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/18 12:17
菲律賓新總統小馬可仕（中）偕母親伊美黛與妻子參加就職大典。(圖／美聯社)  

菲律賓新總統小馬可仕（中）偕母親伊美黛與妻子參加就職大典。(圖／美聯社)  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷史是由勝利者書寫。自古以來，這句話一再獲得驗證，而隨著菲律賓已逝獨裁者馬可仕（Ferdinand E. Marcos）之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當選新任總統，菲人憂心，此一情況恐怕也會在該國上演。

小馬可仕今年5月以壓倒性勝利奪下大位，跌破專家眼鏡，部分人士稱，其勝選可歸功於多年來「洗白」當年父親暴政、家族貪污醜聞的努力。1965年至1986年共21年掌權期間，馬可仕用人唯親、染指國庫、實施戒嚴、酷刑謀害。第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）三千雙鞋子「馳名國際」，更是貪腐標誌。這一樁樁行徑都透過各種文字著作與紀錄，得以保留下來。如今，其子重掌大位，難保不會竄改歷史。

CNN報導，在他當選後不久，《Marcos Martial Law: Never Again》（馬可仕戒嚴令：永遠別再重演）一書作者羅伯斯（Raissa Robles），就接到雪片般的再版要求。海外菲人出現了一股搶書潮，相關書籍價錢翻倍，依舊搶購一空，深怕若不致力保存，當年的威權歷史，就會被硬生生抹去。

菲律賓民眾的憂心其來有自。小馬可仕從未公開承認父親治下的人權暴行與貪腐情事，遑論為其道歉。此外，小馬可仕早在2020年準備投入大選前，就表示有意修改教科書對當年殘暴政權的論述，甚至指控後繼掌權者持續「灌輸孩子各種謊言」。

尤有甚者，小馬可仕6月30日就職演說時，還盛讚父親達到了前人未曾獲致的成就。當時他提及了修改教科書一事，強調無意更動歷史，而是針對各種基礎理論、科學與職能知識的課本加以檢討。然而，此等保證流於空泛，當年暴政受害者聽了，格外刺耳。

就連一般大眾，恐怕也抱持懷疑態度。菲律賓近些年來的言論自由紀錄惡名昭彰，從出版商到記者，多的是遭政客與官員「妖魔化」、質疑其信譽的例子。歷史教授Michael Pante擔憂，小馬可仕可能會延續前任杜特蒂（Rodrigo Duterte）打壓史學家、學者、記者的路線。事實上，就在小馬可仕就職前幾天，菲律賓知名媒體人、諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）才宣布，她所創立的新聞網站Rappler，已遭強制關閉。

一時之間，馬可仕獨裁黑歷史的相關著作一一售罄，而為了保護文獻資產，菲國出版商Adarna House更於5月11日對五本馬可仕書籍祭出八折優惠，民眾很捧場，一本本賣到缺貨。不過，這波搶書潮也引起了當局注意。菲律賓國家情報協調局（National Intelligence Coordinating Agency）局長Alex Paul Monteagudo批評，這些書將「播下仇恨的種子」，使孩子變得激進。

在官方採取手段前，能保一本是一本。
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